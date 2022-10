Zwei junge Männer sterben nach Unfall im Landkreis Augsburg

Die beiden Männer fuhren laut Polizeibericht gegen 18.50 Uhr auf dem Lechfeldweg in Richtung Thierhaupten. Dabei kamen sie "wegen überhöhter Geschwindigkeit" von der Fahrbahn ab, fuhren über das rechte Bankett auf eine Wiese und prallten dort gegen einen Stadel. Beide Männer wurden im Auto eingeklemmt. Der 29-Jährige Fahrer starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Sein 20-jähriger Beifahrer starb später in der Universitätsklinik in Augsburg.