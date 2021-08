Zwei junge Männer finden Handgranate am Innufer

Zwei junge Männer aus Kirchdorf am Inn haben am Montagnachmittag eine Handgranate am Innufer bei Simbach am Inn im Kreis Rottal-Inn gefunden. Wie die Polizei vermutet, handelte es sich um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Nachdem die Anfang 20-Jährigen die Polizei gerufen hatten, wurde das Gelände abgesperrt.

Kampfmittelräumdienst entsorgt Handgranate

Am späten Nachmittag rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus München an und konnte die verrostete Handgranate sicher aus dem Wasser bergen, so die Polizei Simbach. Sie muss dort schon längere Zeit gelegen haben und wird nun entsorgt, heißt es.

Bei Funden solcher Art: Polizei rufen

Mit solchen Funden sei nicht zu spaßen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. "Gut, dass die zwei Männer so umsichtig waren und die Polizei riefen." Selbst eine Waffe aus dem Wasser zu fischen oder gar zu transportieren ist sehr gefährlich. Es ist nicht zu erkennen, ob eine Waffe noch scharf ist oder nicht.