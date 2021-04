Zwei Jugendliche in Niederbayern vermisst

In Niederbayern sucht die Polizei aktuell nach einem 14-Jährigen und einer 12-Jährigen. Die beiden werden unabhängig voneinander vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gesuchter 14-Jähriger wohl in Begleitung von Freunden

Wie die Polizei mitteilt, hat Fernando Duna am Ostersonntag (4.4.) gegen 10 Uhr Vormittag die Wohnung seiner Eltern mit einem Freund verlassen. Seitdem ist er nicht mehr nach Hause gekommen, eine Fahndung blieb erfolglos. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der gesuchte Jugendliche in Begleitung von Freunden ist. Fernando Duna ist circa 170cm groß, schlank, er hat dunkle und gewellte Haare, ist bekleidet mit blauen Jeans und einem gelben T-Shirt sowie schwarz-orangenen Turnschuhen. Auf der rechten Hand hat er ein "E" tätowiert.

12-Jährige aus Jugendhilfeeinrichtung abgängig

Seit Sonntag (11.04.) wird in Straubing eine 12-jährige Schülerin vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat Viona Nothaft an diesem Tag die Jugendhilfeeinrichtung PTZ in Straubing verlassen. Seit diesem Zeitpunkt gilt sie als vermisst, die Polizei hat keinerlei Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Viona Nothaft ist etwa 140cm groß, hat eine normale Figur und dunkelbraune, lange Haare. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer rosa Jacke und weißen Turnschuhen.

Hinweise zu den Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.