Zwei Jugendliche brechen in Fürth im Eis ein

Die Seen in Franken sind zwar noch zugefroren, aber das Eis trägt schon lange nicht mehr. Eine Spaziergängerin sah am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche auf dem Eis des Praterweihers in Fürth und sah auch, wie sie plötzlich einbrachen. Sofort holte sie Hilfe: Sie sprach eine zweite Frau an, die ein Handy bei sich hatte und alarmierte damit die Feuerwehr.

Jugendliche konnten sich selbst befreien

In der Zwischenzeit hatten sich die beiden Jugendlichen bereits selbst aus dem eiskalten Wasser befreit. Feuerwehr, Wasserwacht und DLRG unterstützten sie dabei. Die Jugendlichen erlitten eine Unterkühlung, sind aber ansonsten nach Polizeiangaben wohlauf. Trotzdem kamen sie sicherheitshalber in ein Krankenhaus.