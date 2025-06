Zwei Jugendliche bei Unfall mit Golfcart ums Leben gekommen

Nach einem schweren Unfall mit einem Elektro-Golfcart in Teunz im Landkreis Schwandorf am Montagabend sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeieinsatzzentrale der Oberpfalz am Morgen sagte, handelt es sich dabei um den 15-jährigen Fahrer sowie dessen 17 Jahre alten Beifahrer.

Zu sechst auf dem offenen Elektrofahrzeug

Der Fahrer sei bereits an der Unfallstelle im Ortsteil Kühried gestorben, der andere später in einem Krankenhaus. Vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren waren ebenfalls auf dem Fahrzeug mit 35 km/h-Plakette gesessen. Sie wurden laut Polizeisprecherin "eher leicht verletzt" und mussten nicht ins Krankenhaus.

Unfallhergang noch nicht ganz klar

Wie genau und warum der Unfall passiert war, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut einem Sprecher der zuständigen Polizei in Oberviechtach war der Fahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei könnte sich das Golfcart überschlagen haben, so der Sprecher. Ein Gutachter müsse nun den Hergang rekonstruieren und die Hintergründe untersuchen.

Polizei Oberviechtach übernimmt Ermittlungen

Das Fahrzeug war laut Polizei amtlich für den Straßenverkehr zugelassen. Welche Fahrerlaubnis erforderlich war und ob diese vorgelegen habe, sei aber noch nicht bekannt. Die Polizei in Oberviechtach übernahm die Ermittlungen. Das weitere Vorgehen werde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgesprochen. Die Unfallstelle ist inzwischen geräumt.