Zwei Jahre statt zwei Wochen: Zirkus in Dorf gestrandet

Vor der Corona-Pandemie Anfang 2020 plante der Zirkus Henry, in Dörfles-Esbach seine Zelte aufzuschlagen. Auf dem Gelände der landkreiseigenen Wohnbaugesellschaft sollte zwei Wochen Vorstellungen gegeben werden – doch dann kam die Corona-Pandemie.

18 Familienmitglieder leben in ihren Wohnwagen, die 40 Tiere sind in einem alten Getränkemarkt untergekommen. Bis März kann der Zirkus in dem Ort im Landkreis Coburg bleiben, dann muss der Platz geräumt werden.

Zirkus hat seit zwei Jahren keine Einnahmen

Seit fast zwei Jahren hat die Zirkusfamilie keine Einnahmen. Die Familienmitglieder leben von Hartz IV und Spenden aus der Bevölkerung. Die Tiere müssen täglich mehrmals gefüttert werden, sagt Junior-Chef Robin Frank: "Da sind wir schon sehr sehr dankbar über Spenden aus der Bevölkerung, von Brot bis Sägespäne ist alles dabei." Eigentlich wollte die Zirkusfamilie ja nur zwei Wochen in Dörfles-Esbach bei Coburg bleiben, dass es mittlerweile fast zwei Jahre sind, habe niemand ahnen können. Langsam fällt uns auch das Dach auf den Kopf, sagt Robin Frank, der sonst im Zirkus auch als Clown auftritt: "Uns fehlt die Zirkusluft, uns fehlt das Publikum, eben unser ganz normales Leben."

Einsamkeit wird zum täglichen Rhythmus

Jeden Morgen um 6.30 Uhr verlässt Robin Frank seinen Wohnwagen, um die Tiere zu füttern. Die Pferde, Kamele und Lamas haben Hunger und wollen umsorgt werden. Eine ganz normale Arbeit, allerdings eben immer am gleichen Ort und ohne Ziel, sagt der 30-Jährige. Denn Auftritte gibt es nicht, die Tiere bekommen Auslauf auf dem Platz, können aber nicht im Zirkuszelt trainieren, denn das ist abgebaut und auf einem Lastwagen verladen.

Das Publikum fehlt uns und auch das Reisen von Ort zu Ort, sagt der Juniorchef: "Das geht ganz schön an die Substanz und kratzt an der Psyche", doch er sei froh, hier in Dörfles-Esbach eine vorübergehende Heimat gefunden zu haben. Die Kinder sind es eigentlich nicht gewohnt, über eine längere Zeit in die gleiche Schule zu gehen, berichtet Robin Frank.

Der Zirkus Henry muss den Ort spätestens im März verlassen

Im März muss die Zirkusfamilie Dörfles-Esbach verlassen. Die landkreiseigene Wohnbaugesellschaft benötigt das Grundstück für den Wohnungsbau. Für den Zirkus Henry endet somit ein zweijähriges Gastspiel, auch wenn es so gut wie keinen Auftritt gab. "Im vergangenen Sommer haben wir für die Menschen hier das Zelt aufgebaut und konnten spielen, das war toll, und die Menschen haben sich gefreut, endlich wieder Zirkusluft schnuppern zu können", berichtet der Junior-Chef. Jetzt hofft die Familie, dass sie ab März weiterreisen darf, um an anderen Orten auftreten zu können.

Erste Auftritte zunächst im Kreis Coburg geplant

In der siebten Generation reist der Zirkus durch Deutschland. Er war auch schon in Frankreich und Österreich zu Gast. Eine Zirkusfamilie durch und durch eben, schwärmt Robin Frank. Er spiele Trompete und Musik komme nicht vom Band, sondern von der hauseigenen kleinen Kapelle. Die Familie hat bereits Pläne: Im März soll der Zirkus wieder auf große Fahrt gehen. Erste Auftritte sind in den umliegenden Städten und Landkreisen geplant, in der zweiten Jahreshälfte wollen sie Bayern verlassen und in weiteren Städten Deutschlands Vorstellungen geben. Der größte Wunsch der Familie: Hoffentlich geht alles gut und die Pandemie lässt Zirkusveranstaltungen bald wieder zu.