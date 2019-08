Zwei Jahre nach Orkan Kolle: Kahlschlag und Borkenkäferbefall

Am Sonntag jährt er sich zum zweiten Mal: Am 18. August 2017 fegte der Orkan "Kolle" mit teilweise 200 Kilometern pro Stunde über Teile des Bayerischen Waldes. In nur 20 Minuten zerstörte er in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau knapp 9.000 Hektar Wald. Mehr als 4.000 Waldbauern verloren Holz im Millionenwert.

Perfekte Voraussetzungen für den Borkenkäfer

Zwei Jahre später prägen Kahlschlag und rundherum rotbraun gefärbte, vom Borkenkäfer zerstörte Bäume die Region. Auch wenn der Borkenkäfer schon vor "Kolle" da war, der Sturm und der Schneebruch im vergangenen Jahr haben ihm üppigen Raum zum Fressen und Vermehren geschenkt. "Wenn man täglich rote Felder mit abgestorbenen Käferbäumen aufploppen sieht, dann hat das was Apokalyptisches - immer noch und auch für die Zukunft, wenn man sich vorstellt, wie die Landschaft mal ohne Fichtenbestände ausschauen soll", sagt Hauzenbergs Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer.