Zwei Jahre "Gute-Kita-Gesetz": Genug Plätze, zu wenig Personal

Dank "Gute-Kita-Gesetz" und der Milliarden vom Bund sind die Kita-Kosten für Eltern massiv gesunken und es gibt - theoretisch - ausreichend Kitaplätze für Kinder in Bayern. Aber ohne Personal nutzt ein Platz wenig. Gruppen müssen teilweise geschlossen werden, weil der Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden kann. Die Länder, auch Bayern, haben wohl wenig von den Milliarden genommen, um das Personal besser zu bezahlen.

Kita-Schließungen trotz Gesetz

Zwölf Kinder stehen bald ohne Betreuung da - in einer Krippe mitten in München soll eine ganze Gruppe geschlossen werden. Vier Arbeitsplätze sind in der Krippe gerade unbesetzt - und als Folge muss jetzt eine der drei Gruppen schließen. Im Juli soll es so weit sein. Das war ein Schock für Vater und Mitglied des Elternbeirats Daniel Hagenmaier.

"Wir haben vom Träger eröffnet bekommen, dass wir wegen Personalmangels vermutlich ab Juli bis zu zwölf Kinder rausschmeißen müssen, weil wir einfach zu wenig Personal haben, um drei Gruppen wie bisher aufrechtzuerhalten." Daniel Hagenmaier, Kita-Vater aus München und Mitglied des Elternbeirats

Familienministerium zufrieden

Dem Träger und auch der Kita selbst machen die Eltern hier keine Vorwürfe - sie tun viel, um neue Arbeitskräfte zu finden. Eigentlich soll das sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" seit zwei Jahren solche Fälle verhindern und die Qualität in Kitas verbessern. Bayern erhält für vier Jahre 861 Millionen Euro. 60 Prozent davon gehen an die Eltern, damit sie weniger Gebühren zahlen müssen. Mit etwa 35 Prozent sollen Kitaleitungen entlastet werden. Außerdem gehen vier Prozent in die Unterstützung der Erzieher. Bayerns Familienministerin Carolina Trautner von der CSU zeigt sich mit der Wirkung zufrieden.

"Wir können feststellen, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen konnten mit dem Geld, das wir aus Berlin bekommen haben. Und die Bilanz ist wirklich positiv. Wir haben Rückmeldungen aus der Praxis, dass es genau richtig war, in diese Bereiche hineinzugehen." Carolina Trautner, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales

Kritik von der GEW: Keine Qualitätsverbesserung der Kitas

Ministerin Trautner betont gleichzeitig, dass das Gesetz nur ein Baustein von vielen sei. Trotz allem halten Kritiker dagegen: Die Qualität der Kitas wird auf diese Weise nicht wesentlich verbessert. So auch Mario Schwandt von der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, kurz GEW:

"Wir sind insgesamt nicht zufrieden. Wir hätten uns gewünscht, dass mehr in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Kolleginnen gehen würde, was gleichzeitig auch die Verbesserung der Bildungsqualität bedeuten würde." Mario Schwandt, GEW

Der Schlüssel: Mehr Personal pro Kind

Schwandt sieht einiges, was verbessert werden sollte. Die Leitungen in den Kindertageseinrichtungen brauchen mehr Zeit für ihre Arbeit. Auch Einkommen für Erzieher, Erzieherinnen und die Vergütung von Auszubildenden muss sich verbessern, fordert Schwandt. Seiner Meinung nach muss sich vor allem die "Fachkraft-Kind-Relation" verbessern: "Das heißt, mehr Personal pro Kind, damit eben auch mehr Bildung stattfindet statt bloßer Betreuung."

Münchner Eltern besonders unter Druck

Gleichzeitig betont er auch, dass die Situation in München besonders angespannt ist. Die Lage macht es für den Münchner Kita-Vater Hagenmaier nicht einfacher.

"Es gibt sehr viele Eltern, die auch tatsächlich existenzielle Sorgen haben und wieder vor der Wahl stehen, ihr Kind zu betreuen oder ihren Job aufgeben zu müssen. Und das ist nicht zu unterschätzen, was das für einen Druck macht auf Eltern und wie relevant eine vernünftige Betreuung für die Kinder ist." Daniel Hagenmaier, Kita-Vater aus München und Mitglied des Elternbeirats