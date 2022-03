Zwei Jahre Corona-Krisenmanager Söder: Vom Anordnen zum Zuhören

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wartete nicht auf seine Länderkollegen – die Staatsregierung schuf im Alleingang Fakten. Vor zwei Jahren, am 13. März 2020, verkündete Söder bei einer Pressekonferenz: "Nach der Rücksprache auch jetzt noch mal mit allen Ministerien heute früh ordne ich Folgendes an: (...) Ab Montag werden die Schulen und Kindertagesstätten, Kindergärten geschlossen. Das gilt jetzt vorläufig bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 20.4."

Ab 16. März waren Bayerns Schulen flächendeckend geschlossen – als erste in Deutschland. Am 20. März später preschte Söder wieder vor und verkündete für Bayern Ausgangsbeschränkungen – zwei Tage vor dem Corona-Gipfel der Kanzlerin mit den Länderchefs. Söder wurde zum Vorreiter im selbst ausgerufenen "Team Vorsicht" – und sollte es eineinhalb Jahre lang bleiben.

Söder, der Corona-Macher

Im Kreis der Ministerpräsidenten stießen die bayerischen Alleingänge teilweise auf Unmut. Hätte Söder nicht mehr für eine einheitliche Linie tun müssen? Denn als die Pandemie ausbrach, war Söder turnusmäßig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), die mit der Corona-Krise enorme Bedeutung erlangte. Dem CSU-Politiker boten die Bund-Länder-Beratungen jedenfalls eine große Bühne, die ihm bundesweit Aufmerksamkeit bescherte: Die Pressekonferenzen wurden mit Spannung erwartet und oft live übertragen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war als MPK-Chef auch Söder mit dabei und erklärte die getroffenen Entscheidungen – klar und verständlich.

Nach anfänglichem Zögern fand sich Söder schnell in der neuen Rolle des entschlossenen und tatkräftigen Krisenmanagers zurecht. Während der Berliner Virologe Christian Drosten zum "Cheferklärer" der Nation avancierte, präsentierte sich Söder als "Corona-Macher" des Landes, der mit harten Maßnahmen den Kurs auch für andere Länder vorgibt. Bei der Bevölkerung kam Söders Kurs monatelang sehr gut an – zwischenzeitlich hatte er im Freistaat Zustimmungswerte von bis zu 94 Prozent. Noch im November 2021 verkündete Söder: "Bayern ist und bleibt das Team Vorsicht."

Vom "Team Vorsicht" zum "Team Freiheit"

Bald darauf, im Dezember 2021, überraschte Söder dann aber mit ganz neuen Tönen – mit der Ausbreitung neuen Variante Omikron rief Söder ein neues Team aus. "Omikron ist nicht Delta, das ist eine andere Herausforderung. Deswegen bleibt Bayern im Team Vorsicht, aber auch im Team Augenmaß." In den vergangenen Wochen kamen immer neue Bezeichnungen hinzu: Mal sprach Söder vom Team Hoffnung, mal vom "Team Freiheit, aber nicht Team stur".

"Warum denn in meiner Zeit?"

Wie blickt Söder heute selbst auf die bayerischen Alleingänge zu Beginn der Pandemie zurück? Ein Treffen in Staatskanzlei: Söder schenkt sich ein Glas Cola ein – und verteidigt sein Vorgehen auch im Rückblick. Vor zwei Jahren habe sich über Italien und Österreich auch in Bayern eine Corona-Welle aufgebaut, sagt er. "Und ich war der festen Überzeugung, dass es besser ist, wenn man glaubt, dass ohnehin etwas passiert, rechtzeitig zu handeln."

Es wirkt, als habe der Ministerpräsident noch viel Gesprächsbedarf zu den vergangenen beiden Jahren. "Immer wieder", erinnert er sich, habe er in dieser Zeit gedacht: "Warum denn jetzt, in meiner Zeit?" Natürlich hätten auch seine Vorgänge Krisen meistern müssen. Aber so eine Krise wie Corona habe es seit 100 Jahren nicht gegeben. "Warum jetzt in meiner Zeit? Das überlegt man dann schon manchmal." Schließlich habe er so viele andere Pläne und Programme umsetzen wollen. Aber die Pandemie dominierte alles.

Hassbotschaften für Söder

Als robust beschreibt Söder selbst seine Konstitution. Mitunter wirkt beim Thema Corona aber auch er angefasst. Beobachten ließ sich das beispielsweise im Februar bei der "Fastnacht in Franken", der quotenstärksten Sendung des BR Fernsehens. Bei der Fastnachtsitzung rief der Kabarettist Michl Müller dem Ministerpräsidenten zu: "Markus, was ist denn los? Jetzt öffnest Du plötzlich weder alles. Du machst doch jetzt was komplett anderes, als was Du noch vier Wochen gemacht hast. Was ist passiert? Man nennt Dich ja schon die Drehtür Bayerns. Und das ist eine schnelle Drehtür: Du bist ja schon die alternative Energiequelle für Bayern. Ein Söder ersetzt zehn Windräder."

Söder saß im Publikum – statt souverän mitzulachen, murmelte er vor sich hin, verteidigte offenbar seine Corona-Politik. Ist er dünnhäutig geworden in der Pandemie? "Nein, das nicht", sagt der CSU-Chef. "Man hat schon auch eine hohe Begabung, Dinge lustig zu finden, die 90 Prozent der Privatmenschen, die ich kenne, wahrscheinlich nicht so wegstecken würden." Beim Thema Corona aber ist Söder offensichtlich nicht nach Humor. Lachen würde auch nicht zum Krisenmanager passen. Und vor allem: Wegen Corona sah sich Söder mit krassen Anfeindungen konfrontiert. Mehrfach las er in den vergangenen Monaten öffentlich Hass-Botschaften vor, die ihn von Gegnern der Corona-Beschränkungen geschickt worden waren.

Söder im Team – geht das?

Entscheiden und erklären, im Fokus stehen – das liegt Söder. Aber im Team spielen? Der FDP-Bundestagsabgeordnete und frühere FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst twitterte Mitte Februar: "Ich glaube, Söder ist eigentlich vor allem im Team Söder." So scheint es bemerkenswert, dass Söder, dem niemand ernsthaft große Teamfähigkeit attestiert, so viel von Teams sprach in den vergangenen beiden Jahren.

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch findet das allerdings "sogar ziemlich naheliegend". Denn Söder wisse ganz genau, dass ihm als Ministerpräsident und als CSU-Chef mangelnde Teamfähigkeit vorgeworfen werde. "Das ist im Grunde so eine Antizipation der Kritik an ihm." Deswegen rede er immer in "Wir"-Form, bedanke sich bei allen und spreche viel von Team. Söder selbst versteht die Kritik nach eigenem Bekunden nicht: Seit er Politik mache stimme er sich ab, entscheide dann aber.

Söders Strategiewechsel

Nicht nur in der Corona-Politik, auch in Ausrichtung seiner Partei änderte Söder in den vergangenen Monaten die Strategie. Hatte er nach seinem Amtsantritt als CSU-Chef eine jüngere, moderne, weiblichere und ökologischere CSU zum zentralen Ziel erklärt, ist jetzt eine stärkere Besinnung auf das konservative Kernklientel zu beobachten.

Das Dilemma der CSU ist der Politologin Münch zufolge, dass die Partei sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen um ihre Vorherrschaft bangen müsse. Die Städte seien zum Teil an die Grünen verloren gegangen, vereinzelt auch an die FDP. Gleichzeitig habe die CSU auch Probleme in ländlichen Regionen und Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und schwächerer Infrastruktur. Dort seien AfD und viele Nichtwähler für die CSU gefährlich, in Niederbayern auch noch die Freien Wähler.

Söder versucht nun, mit der CSU beide anzusprechen. In Städten will er für Radwege sorgen, auf dem Land für Straßen und E-Mobilität. Gelingt ihm dieser Spagat? Reicht die Erzählung, dass es sich in Bayern gut lebt, dass Stadt und Land bedient werden? Laptop und Lederhose? Laser und Leberkas? Im Herbst 2023 wählt Bayern einen neuen Landtag – Söder selbst spricht von einer "Schicksalswahl".

Druck in der CSU

Jedenfalls für sein eigenes politisches Schicksal dürfte sie wohl entscheidend werden. Auch das erklärt Söders neuen Stil in der Corona-Politik. Lange Zeit kamen von Söder vor allem Anordnungen, immer wieder gab er bekannt, welche Entscheidungen über den Alltag der Bürgerinnen und Bürger er selbst getroffen hat. Noch zu Beginn des Winters 2021 verkündete er "eine Art Lockdown für Ungeimpfte". In seiner Neujahrsansprache dann ein neuer Stil: "Ich selbst habe gelernt, dass das stramme Verkünden von Maßnahmen nicht reicht. Wir müssen besser erklären, uns mehr Zeit für die Sorgen der Menschen nehmen und versuchen, alle mitzunehmen."

Der parteiinterne Druck auf Söder war zuvor gestiegen. In der CSU kursierte die Analyse: Mit seiner strikten Corona-Politik begeistere Söder das linke Lager, das trotzdem nie CSU wählen würde. Zugleich verprelle er die Stammklientel, die Selbstständigen, die Wirtschaft, diejenigen, die auf Eigenverantwortung setzen.

Söder dämpft Erwartungen

Zuhören, alle mitnehmen, Augenmaß - damit versucht es Söder nun, auch mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl. Der Parteichef selbst dämpft Erwartungen, verweist auf die Zersplitterung des bürgerlich-konservativen Lagers: Die CSU konkurriere mit FDP und Freien Wählern um Wählerstimmen, zum Teil auch mit der AfD und mit Grünen.

Der neue CSU-Generalsekretär Stephan Mayer findet 36 Prozent in Umfragen zwar "nicht so schlecht". Die Frage ist, ob ein solches Wahlergebnis der Partei reichen würde. Die 37,2 Prozent bei der Landtagswahl 2018 nagten schwer am Selbstbewusstsein der Christsozialen. Damals konnte CSU-Spitzenkandidat Söder sich noch hinter dem angeschlagenen Parteichef Horst Seehofer verstecken, den Teile der Partei als Schuldigen ausmachten. Im nächsten Jahr wird Söder das Wahlergebnis allein zu verantworten haben – Krise hin oder her.