12.11.2018, 19:41 Uhr

Zwei Hähne ersetzen Faschings-Prinzenpaar in Rieneck

In Rieneck (Lkr. Main-Spessart) hat sich heuer kein Prinzenpaar gefunden. Das Fastnachtskomitee "Die Göikel" e.V. schlug daraufhin zwei Hähne als Ersatz vor. Ihre Namen: Markus I und Horst I – angelehnt an die "Streithähne" in der Landeshauptstadt.