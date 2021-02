Zwei Gleitschirmflieger am Brauneck abgestürzt

Gleitschirmfliegen scheint ein riskantes Hobby zu sein. Ein Bergwachtnotarzt, der am Dienstag (23.02.21) auf einer privaten Skitour unterwegs war, wurde am frühen Nachmittag Zeuge, wie eine Frau unterhalb der Streidlalm am Brauneck mit ihrem Gleitschirm abstürzte. Er verständigte die diensthabenden Kollegen über den Unfall, Freiwillige der Skiwacht des Deutschen Skiverbands konnten aber schneller die Unglücksstelle erreichen.

Gleitschirm-Pilotin landet im Baum

Die Frau hatte sich mit ihrem Schirm in einem Baum verfangen, wurde bei dem Malheur aber nicht verletzt. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau und seilten sie ab. Anschließend konnte die Gleitschirmfliegerin selbst zu Fuß ins Tal absteigen.

Sportler verunglückt an Steilwand