Zwei getötete Kinder in Schwarzach: Vater räumt die Tat ein

Im Fall der beiden getöteten Kinder in Schwarzach (Lkr. Straubing-Bogen) hat der Vater vor der Ermittlungsrichterin die Tat eingeräumt, ohne Einzelheiten zu nennen. Mittlerweile hat das Institut für Rechtsmedizin der Universität Erlangen bei den beiden Kindern eine Obduktion durchgeführt. Ein abschließendes Ergebnis liegt laut Polizeipräsidium Niederbayern allerdings noch nicht vor.

Vater seit Freitag in Untersuchungshaft

In der Nacht auf vergangenen Freitag waren die beiden toten Kinder in einer Wohnung in Schwarzach gefunden worden. Der tatverdächtige Vater war am selben Tag noch der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing und der Staatsanwaltschaft Regensburg zum Tatablauf und den Hintergründen dauern noch an.

Bekannte rief aus Sorge die Polizei

Eine Frau hatte am Donnerstagabend die Polizei gerufen und den Verdacht geäußert, ihr Bekannter könnte sich etwas antun. Als die Polizisten in der Wohnung des Mannes in Schwarzach nachsahen, fanden sie die Leichen des sechsjährigen Mädchens und des achtjährigen Jungen. Vom Vater fehlte zunächst jede Spur. Er stellte sich später der Polizei in Straubing. Nach Angaben der Polizei wechselten sich der Vater und die getrennt von ihm lebende 29-jährige Mutter bei der Betreuung der Kinder ab.