Zwei Geldautomaten in Nachbarlandkreisen gesprengt

Den ersten lauten Knall gab es um 04:35 Uhr in der Friedrich-Raiffeisen-Straße in Marktheidenfeld. Laut Zeugenaussagen waren zwei Personen im Anschluss an die Tat aus der Bankfiliale zu einem dunklen PKW gerannt und mit diesem mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wertheimer Straße davongefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Zweiter Fall nicht weit entfernt

Gegen 06:15 Uhr wurden dann Anwohner in der Raiffeisenstraße in Oberalterheim (Lkr. Würzburg) durch einen lauten Knall auf einen Einbruch in eine Bankfiliale aufmerksam. Passanten konnten kurz darauf einen dunkelfarbenen PKW mit erhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Unteraltertheim wegfahren sehen. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Zu Tathergang und Beuteschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Polizei prüft Zusammenhang

Ein möglicher Tatzusammenhang mit einer Geldautomatensprengung in den Morgenstunden in Marktheidenfeld wird geprüft. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zum Tathergang und zum Sachschaden übernommen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.