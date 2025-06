Zwei Geldautomaten in Erlangen gesprengt - Täter auf der Flucht

Gleich zwei Geldautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag, gegen 3.00 Uhr morgens in Erlangen-Büchenbach gesprengt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, waren ein Geldautomat der Kreissparkasse in der Möhnaustraße sowie der VR Bank am Rudolfplatz betroffen. Beide Banken sind zu Fuß nur wenige Meter voneinander entfernt. Ob die flüchtigen Täter Geld erbeuten konnten, war am Dienstagmorgen noch unklar.

Welcher Geldautomat zuerst gesprengt wurde, das müsse man jetzt im Rahmen der Ermittlungen sehen, so die Polizeisprecherin. Auch wie viel Zeit zwischen den Sprengungen lag, sei noch unklar. Die Ermittlungen wurden vom bayerischen Landeskriminalamt (LKA) übernommen. Zudem musste eine technische Sondergruppe aus München hinzugezogen werden, weil ein Sprengsatz nicht gezündet hatte, so die Polizeisprecherin.

Drei bis vier Täter noch flüchtig

"Für uns, für die Ermittlungsarbeit ist das sehr gut", sagte ein LKA-Sprecher am Tatort. Die Ermittler hoffen, dass der Sprengstoff – und DNA, die möglicherweise an ihm haftet – sie auf die Spur der Täter führen könnte. Diese sind laut Ermittlungen mit einem dunklen Pkw geflüchtet.

Man gehe davon aus, dass es sich um eine Gruppe von drei bis vier Personen handeln könnte, die dafür aus den Niederlanden angereist sei, so der LKA-Beamte. Polizeikräfte suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Flüchtigen. Derweil werden Zeugen befragt und Videoaufzeichnungen ausgewertet.

Massiver Schaden an Gebäude - Beute noch unbekannt

"Durch die Sprengung ist ein massiver Schaden an dem Gebäude entstanden. Wie hoch der Schaden in Summe letztendlich ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen", so die Polizeisprecherin. Ob und wie viel Beute die Unbekannten machten, ist ebenfalls noch unklar. Das bayerische Landeskriminalamt bittet Zeugen um Hinweise.

Ungewöhnlich: Zwei Geldautomaten auf einmal

So ein Doppelschlag wie in Erlangen sei selten, sagte der LKA-Sprecher. Normalerweise sprengten die Täter nur einen Geldautomaten in der Nacht. Im vergangenen Jahr habe es aber einen ähnlichen Fall wie in Erlangen gegeben.

Erst im Mai war ein Geldautomat im unterfränkischen Fladungen und im April im oberfränkischen Ebrach im Landkreis Bamberg, gesprengt worden. Auch dort sind die Täter noch flüchtig.

Mit Informationen von dpa