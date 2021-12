Zwei Gänse im Landkreis Rhön-Grabfeld an Geflügelpest verendet

Bei zwei nahe Stockheim im Landkreis Rhön-Grabfeld tot aufgefundenen Gänsen sind Erreger der Gefflügelpest nachgewiesen worden. Das gab das Landratsamt in Bad Neustadt am Mittwoch bekannt. Um das Ausbreiten der Geflügelgrippe/Geflügelpest auf Haus- und Nutzgeflügel zu verhindern, wurde die Stallpflicht in der Gemeinde Stockheim sowie in den Gemarkungen Ostheim vor der Rhön, Mellrichstadt, Eussenhausen, Mühlfeld, Roßrieth und Sondheim im Grabfeld angeordnet. Damit ist der nördliche Landkreis Rhön-Grabfeld betroffen.

Vögel positiv auf Aviäre Influenza A getestet

Wie das Landratsamt mitteilt, zwei tot aufgefundene verwilderte Hausgänse auf Aviäre Influenza A – Geflügelgrippe/Geflügelpest – hin untersucht. Bei den Vögeln wurden das hochpathogene Influenza A Virus des Subtyps H5N1 nachgewiesen. Im Gemeindegebiet Stockheim gilt damit die Geflügelpest bei Wildgeflügel als amtlich festgestellt.

Stallpflicht gilt ab dem 30. Dezember

Zum weiteren Schutz von Haus- und Nutztiergeflügel wird deshalb neben den bereits am 7. Dezember durch das Landratsamt Rhön-Grabfeld verfügten allgemeinen Biosicherheitsmaßnahmen die Stallpflicht für in Gefangenschaft gehaltener Vögel (Hühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) in Stockheim, Ostheim, Mellrichstadt, Eussenhausen, Mühlfeld, Roßrieth und Sondheim verfügt. Die Allgemeinverfügung zur Stallpflicht tritt am 30. Dezember in Kraft. Sie gilt sowohl für gewerbsmäßige Geflügelhaltungen als auch für Züchter und Privatpersonen, die Geflügel der oben genannten Arten halten.

Geflügelpest für Bevölkerung weitgehend ungefährlich

Dem Landratsamt zufolge ist die Geflügelpest eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Wirt im wildlebenden Wasservogel hat. Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen und hohen Tierverlusten. Eine Übertragung des Virus auf den Menschen ist nur bei sehr engem Kontakt zu erkrankten oder verendeten Geflügel mit hoher Viruslast möglich, sodass für die breite Bevölkerung praktisch keine Gefährdung von infizierten Wildvögeln ausgeht.