Zwei Frauen stürzen bei Wanderung ab – Zwölfjährige wählt Notruf

Bei einer leichten Wanderung bei Grän in Tirol sind am Mittwoch zwei Frauen aus dem Landkreis Ansbach abgestürzt. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, waren die 76- und 49-jährigen Wanderinnen in Begleitung einer Zwölfjährigen. Das Mädchen setzte einen Notruf ab und holte die Rettungskräfte, die die verletzten Frauen in ein Krankenhaus brachten.

Verirrt und von Felskante in die Tiefe gestürzt

Demnach hatten sich die drei am späten Vormittag auf den Weg in Richtung Füssener Jöchl gemacht. Auf dem Rückweg zum Parkplatz verliefen sie sich aber. Die 76-Jährige rutschte aus, stürzte über eine Felskante mehr als 15 Meter in die Tiefe und blieb verletzt liegen. Ihre 49-Begleiterin versuchte ihr zu Hilfe zu kommen, rutschte dabei aber ebenfalls aus und stürzte einige Meter ab. Daraufhin setzte das zwölfjährige Mädchen, das an der Felskante geblieben war, einen Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Alle drei wurden von der Bergrettung Nesselwängle/Grän geborgen und ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die 76-Jährige sowie die 49 Jahre alte Frau erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Zwölfjährige war nach Angaben der Polizei stark unterkühlt. Insgesamt waren zahlreiche Rettungskräfte der Polizei, der Bergrettung Nesselwängle/Grän, der Rettung Tannheim und ein Notarzt im Einsatz.