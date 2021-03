Zwei fränkische Jugendherbergen müssen schließen

Die Entscheidung, drei bayerische Jugendherbergen zu schließen, sei nicht leicht gefallen, so der Landesverband Bayern des Deutschen Jugendherbergswerks. Die erforderliche Auslastung und damit Wirtschaftlichkeit der drei Jugendherbergen könnten auch durch größte Anstrengungen nicht in dem Maße erhöht werden, um diese Häuser bedarfsgerecht und gleichzeitig kostendeckend zu betreiben.

Renovierungsarbeiten stehen an

Für die Jugendherbergen in Lohr, Feuchtwangen und Kelheim stünden dringende Renovierungsarbeiten an, die aus dem Budget des Landesverbandes nicht gedeckt werden könnten. Auch staatliche Zuschüsse würden hier nicht ausreichen. In den drei genannten Jugendherbergen müssten sehr hohe Investitionen getätigt werden, um die gewachsenen Ansprüche aller Gästegruppen zu erfüllen.

"Vor dem Hintergrund der geringen Auslastung, den notwendigen Investitionen und dem Gebot des verantwortungsvollen Umgangs mit unseren Ressourcen war die jetzt bestätigte Entscheidung leider nicht abwendbar." Klaus Umbach, Präsident des Landesverbands der Jugendherbergen in Bayern

Querfinanzierung nicht möglich

Der Landesverband Bayern des Jugendherbergswerks sieht sich außer Stande eine Quer-Finanzierung, wie sie bislang zwischen ertragsstarken und umsatzschwächeren Häusern üblich war, zu garantieren. Seine Begründung: Damit würde das gesamte Netzwerk in Schieflage geraten.

Sozialplan für Mitarbeiter

Die Jugendherberge in Lohr am Main wird demnach bereits zum 31. März geschlossen; die beiden Häuser in Feuchtwangen und Kelheim schließen zum 31. Oktober dieses Jahres. Für die betroffenen Mitarbeiter wird ein Sozialplan erarbeitet.