Zwei Fränkinnen an der Spitze des neuen Raumfahrt-Ministeriums

Im Kabinett der neuen Bundesregierung werden auch zwei Fränkinnen vertreten sein. Die stellvertretende CSU-Chefin Dorothee Bär aus dem unterfränkischen Haßberge wurde von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt nominiert. Als parlamentarische Staatssekretärin steht ihr die Bayreuther Bundestagsabgeordnete Silke Launert (CSU) zur Seite.

Neues Ministerium greift nach den Sternen

Beide Fränkinnen betreten Neuland, denn ein Ministerium für Raumfahrt, Forschung und Technologie gab es bisher noch nicht. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wurde außerdem ausgehandelt, dass dafür das Ministerium für Bildung und Forschung weichen muss. Dorothee Bär war bereits im Vorfeld als künftige Bundesministerin für dieses Ressort gehandelt worden.

Die 47-jährige gebürtige Bambergerin gehört dem Bundestag seit dem Jahr 2002 an, seit 2009 hat sie ununterbrochen das Direktmandat im unterfränkischen Wahlkreis Bad Kissingen geholt. Mit über 50 Prozent der Erststimmen erzielte sie bei der jüngsten Bundestagswahl das beste Ergebnis für die CSU. Sie gilt als eine der engsten Vertrauten von Markus Söder. Dieser will Milliarden aus dem neuen Sondervermögen in die Raumfahrt stecken. Bereits im Jahr 2018 hatte Söder mit der Raumfahrtstrategie "Bavaria One" für Furore gesorgt. Dorothee Bär wird künftig das Ministerium führen, das diesen Kurs umsetzen soll. Davon sollten auch bayerische Unternehmen wie Isar Aerospace profitieren. Das Start-up hatte am 30. März in Norwegen die erste bayerische Rakete zum Abheben gebracht.

Mit den Abläufen in Berlin ist Dorothee Bär, die mit 14 Jahren in die Junge Union eingetreten war, längst vertraut: Sie war unter anderem Staatssekretärin im Verkehrsministerium und später Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt unter Angela Merkel. Sie ist zudem seit acht Jahren eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden der CSU. Dorothee Bär ist mit dem Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Plötzlich Staatssekretärin: Silke Launert

Die Bayreuther CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert ist eigenen Angaben zufolge von der Nominierung überrascht worden. Ihre Freude sei groß, sagte die 48-Jährige im BR-Interview. Mit ihrem neuen Amt als parlamentarische Staatssekretärin wird sie eine der höchsten Beamtinnen und Beamten des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die 48-jährige promovierte Juristin sitzt seit 2013 für den Wahlkreis Bayreuth im Bundestag. Sie hatte sich bisher vor allem mit den Bereichen Innen- und Haushaltspolitik befasst und ist unter anderem Vorsitzende des Unterausschusses zu Fragen der Europäischen Union.