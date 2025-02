Zwei Fliegerbomben in Regensburg gefunden – eine ist entschärft

Bei Sondierungsarbeiten auf einem Feld im Osten Regensburgs wurde am Montag zunächst eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Kaum war sie entschärft, kam am späteren Nachmittag die Meldung, dass auf dem Feld noch eine zweite Bombe gefunden worden sei.

Regensburg: Eine Bombe ist entschärft, die andere noch nicht

Die zweite Bombe soll am Dienstagvormittag entschärft werden. Bei der ersten Fliegerbombe waren Evakuierungsmaßnahmen oder Straßensperrungen nicht erforderlich, die nächstgelegenen Gebäude zu weit entfernt. Zudem sei die Bombe nicht mehr ganz intakt, hieß es.

Firmengebäude und Wohnungen müssen geräumt werden

Bei der zweiten Bombe, die am Montagnachmittag gefunden wurde, muss dagegen der Sperrradius laut Polizei mit 500 Metern größer festgelegt werden. Die 250 Kilo schwere Bombe ist intakt. Das bedeute, es müssen am Dienstagmorgen ab 07:30 Uhr einige Firmengebäude in der Nähe evakuiert werden, so ein Polizeisprecher. Die Firmen würden über die Maßnahmen informiert, so die Polizei.

Zudem müssen Bewohner der Firmenwohnungen im Umfeld der Siemensstraße, sowie der Wohnanwesen südlich der Straubinger Straße, zwischen den Hausnummern 54 bis 64 B, die Gebäude verlassen. Laut Polizei wird morgen Vormittag eine Betreuungsstelle im Pfarrsaal St. Coloman Harting eingerichtet, ab 07:00 Uhr.

Sperrungen am Dienstag ab 7 Uhr morgens

Für weitere Informationen wird am Dienstagmorgen ab 07:00 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0941/5078936 freigeschaltet. Ebenfalls ab 07:00 Uhr wird die Siemensstraße zwischen Straubinger Straße und Kremser Straße für den Verkehr gesperrt.

Erst vor rund einer Woche war im Regensburger Stadtosten eine Fliegerbombe gefunden worden. Hier waren einige Häuser und eine Schule evakuiert worden.