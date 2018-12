04.12.2018, 21:01 Uhr

Zwei Fliegerbomben in München - eine inzwischen entschärft

In München ist am Abend eine weitere Fliegerbombe entdeckt worden - diesmal im Stadtteil Freimann. Sie soll Mittwochfrüh entschärft werden. Zuvor war bereits in Schwabing ein Blindgänger gefunden worden. Experten machten ihn unschädlich.