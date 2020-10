Zwei Festnahmen nach versuchtem Brandanschlag auf Bundesagentur

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, wurden eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht, versucht zu haben, am frühen Morgen des 2. August 2020 einen Brandanschlag auf die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg zu verüben. Laut Staatsanwaltschaft war bei dem versuchten Brandanschlag nur deshalb nicht viel passiert, weil der verwendete Brandsatz nicht so zündete wie von den Tätern beabsichtigt.

Zudem sollen sie anonyme Drohschreiben an Politiker, Behörden, Ministerien und Verkehrsverbünde versendet haben. Die beiden wurden am Freitag bei der Durchsuchung von fünf Objekten in Berlin und Stuttgart gefasst.

Weiterer Brandanschlag in NRW

Außerdem stehen die beiden Beschuldigten im Verdacht, ebenfalls im August 2020 im Bereich des Privatanwesens eines Unternehmers in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) einen Brandsatz abgelegt, diesen jedoch nicht gezündet zu haben.

Duo soll Drohbriefe mit Patronen verschickt haben

Dem Duo wird zudem zur Last gelegt, seit Dezember 2019 in insgesamt fünf "Wellen" Drohbriefe an zahlreiche unterschiedliche Empfänger verschickt zu haben.

Die Verfasser der Briefe sollen die Empfänger unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, Missstände in deren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen zu beseitigen und politische Maßnahmen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zu fokussieren statt auf Wirtschaftslobbyisten.

Zur Untermauerung der Forderungen waren den Schreiben Platzpatronen, Streichhölzer, Grillanzünder oder auch Messer beigelegt, wie die Staatsanwaltschaft weiter berichtete. Unterzeichnet waren die Drohschreiben und Bekennerbriefe mit "MIllitantE ZellE (MIEZE) – vereint im Kollektiv der Revolutionären Aktionszellen (RAZ)". Unter anderem hatte der Fürther SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger einen solchen Brief erhalten.

Länderübergreifende Ermittlungsarbeit

Wie die Stuttgarter Behörde mitteilt, waren an den intensiven und monatelangen Ermittlungen zahlreiche Behörden beteiligt: das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das Polizeipräsidium Mittelfranken, das Landeskriminalamt Berlin sowie das Polizeipräsidium Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). Zunächst wurde das Verfahren vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof geführt und inzwischen an die Staatsanwaltschaft Stuttgart abgegeben.