Zwei Festnahmen nach Messerstecherei in Nürnberg

Nach einer Messerstecherei in Nürnberg hat die Polizei heute zwei Männer festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden 18 und 35 Jahre alten Männer in einen Streit geraten. Dieser mündete dann in eine körperliche Auseinandersetzung. Der Hintergrund des Streits ist unklar.

Arzt getreten, Beamten beleidigt

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war nur noch der 18-Jährige anwesend. Er hatte leichte Stichverletzungen, die vor Ort versorgt wurden. Im Laufe der Behandlung trat der Mann dem Arzt ans Schienbein und bedrohte und beleidigte die Beamten, so die Polizei. Der 18 Jahre alte Mann wurde gefesselt.

Beide Männer festgenommen

Kurz darauf konnten die Ermittler auch den 35-Jährigen ausfindig machen und festnehmen. Auch er wies oberflächliche Schnittwunden auf. Die Polizei ermittelt gegen die beiden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 18-Jährige muss sich außerdem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.