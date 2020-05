Zwei Einbrüche in Unterfranken: Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen früh ist ein Unbekannter im Aschaffenburger Stadtteil Damm in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Gegen 6.00 Uhr morgens brach er die Terrassentür in der Glattbacher Straße gewaltsam auf und klaute ein Smartphone, Bargeld und einen Geldbeutel. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06021/857 17 32 zu melden.

Ähnlicher Einbruch in Würzburg

Ähnliches Vorgehen dann am Nachmittag im Würzburger Stadtteil Lindleinsmühle: Dort ist ein Unbekannter zwischen 14.30 und 16.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und hat in einer Wohnung mehrere Zimmer durchwühlt. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro Bargeld. Wer in der Straße „Bei der Neumühle“ etwas beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457 17 32 bei der Kriminalpolizei Würzburg melden.

