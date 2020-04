Zwei Einbrüche in Seniorenheimen mit gleichem Muster

Zwei Einbrüche in Seniorenheimen in Schöllnach (Lkr. Deggendorf) und Eiberg bei Tann (Lkr. Rottal-Inn) beschäftigen die Polizei. Beide Einbrüche ereigneten sich in der Nacht von Dienstag (21.4.) auf Mittwoch (22.4.) und die Täter gingen in beiden Fällen ähnlich vor. Sie hebelten gewaltsam die Terrassentür auf, um ins Seniorenheim hineinzugelangen und durchsuchten anschließend die Büroräume.

In Schöllnach wurde ein weißer Transporter gesehen

In Schöllnach wurde aus dem Büro ein Würfeltresor 40x60 Zentimeter groß entfernt. Im Tresor befanden sich Dokumente und ein niedriger vierstelliger Eurobetrag. Gegen 3 Uhr hörten Mitarbeiterinnen des Seniorenheims ein Geräusch, suchten das Haus ab und stellten den Einbruch fest. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zur Tatzeit stand in der Nähe des Seniorenheims ein weißer Transporter, der möglicherweise in Zusammenhang mit der Tat steht.

Rund 2.000 Euro Sachschaden in Eiberg

In Eiberg durchsuchten die Täter mehrer Schränke und Container und ließen einen verschraubten Möbeltresor mit Briefmarken und Geschäftsunterlagen mitgehen. Außerdem befand sich darin ein niedriger vierstelliger Eurobetrag. Beim Einbruch verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bittet um Hinweise, wenn zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet worden sind.