Zwei Dörfer in Mittel- und Oberfranken gewinnen Gold

Das mittelfränkische Meinheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und das oberfränkische Zedtwitz (Gemeinde Feilitzsch) im Landkreis Hof sind zukunftsfit. Beide Dörfer wurden von verschiedenen Fachleuten aus Verbänden, Institutionen und Kommunen begutachtet und haben beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Gold gewonnen.

168 Dörfer haben mitgemacht

Insgesamt hatten sich unter dem Motto "Mitmachen. Dabei sein. Gewinnen!" 168 Dörfer aus dem ganzen Freistaat am Wettbewerb beteiligt. Den Wettbewerb gibt es seit 1961. Ursprünglich war er auf Dorfverschönerung angelegt. Heute gelten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit im sozialen und kulturellen Bereich, Bau- und Grüngestaltung, Ökologie und wirtschaftliche Initiativen. Der Dorfwettbewerb ist nach den Worten von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) "die bedeutendste Bürgerinitiative Bayerns", weil er dazu beitrage, die Lebensqualität in den Gemeinden zu verbessern.

Sonderpreise für drei weitere fränkische Ortschaften

Weitere fränkische Ortschaften haben Sonderpreise errungen. So erhält Kehlbach im Landkreis Kronach einen Sonderpreis des Landwirtschaftsministeriums für das Bewahren seines Erscheinungsbildes als "Waldhufendorf" mit einer typisch länglichen Siedlungsform. Der Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V. zeichnet außerdem Auernhofen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim aus für die hochwertige Gestaltung des Dorfkerns. Und die Bayerische Architektenkammer findet die hochwertigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Schlossbereich im Markt Thurnau im Landkreis Kulmbach preiswürdig.

Sieben mal Silber

Eine dritte Goldmedaille ging an das oberbayerische Huglfing. Insgesamt erhalten in Bayern sieben Dörfer eine Silbermedaille, fünf weitere werden mit Bronze ausgezeichnet. Die Preise werden am 29. Oktober in Veitshöchheim überreicht.