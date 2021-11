Zwei Busse bei Nandlstadt umgekippt - ein Fahrer leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag sind bei Nandlstadt im Landkreis Freising zwei Linienbusse umgekippt, ein Mensch wurde leicht verletzt.

Windböen könnten schuld sein

Nach ersten Informationen der Polizei war der eine Bus nur mit einem Fahrer besetzt. Dieser kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Im zweiten Bus befand sich neben dem Fahrer ein Schulkind. Beide seien dem ersten Eindruck nach unverletzt geblieben.

Der Grund, warum die beiden Busse umgekippt sind, ist noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt schneite es und es herrschte starker Wind. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Witterung eine maßgebliche Rolle gespielt hat, dies müsse allerdings noch untersucht werden.

Schulbus festgefahren im Landkreis Miesbach

Zu einem weiteren Busunfall kam es am frühen Nachmittag auf der Staatsstraße 2573 zwischen Lochham und Marschall im Landkreis Miesbach. Dort ist ein Schulbus rechts von der Fahrbahn abgekommen und an einem Zaun liegen geblieben. Das teilt die Polizeiinspektion Holzkirchen mit. Der Schulbus stand demnach so dicht an dem Zaun, dass die Türen nicht geöffnet werden konnten. Die Insassen, der Fahrer und etwa zehn Schüler, konnten erst nach rund einer Stunde von der Freiwilligen Feuerwehr Warngau geborgen werden. Keiner der Insassen wurde verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten rund zwei Stunden, währenddessen war die Fahrbahn beidseitig gesperrt. Ob der Bus witterungsbedingt von der Fahrbahn abkam oder ein Fahrfehler zu dem Unfall führte, ist derzeit unklar, teilt die Polizei auf BR-Anfrage mit. Auch die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.