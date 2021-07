Zwei Bürgerbegehren im Landkreis Würzburg erfolgreich

Die Ergebnisse fielen deutlich aus. Bei Bürgerentscheiden in Randersacker und Margetshöchheim, beides im Landkreis Würzburg, haben sich am Sonntag die zuvor eingereichten Bürgerbegehren durchgesetzt. In Randersacker allerdings ist das geplante Vorhaben, ein knapp zehn Hektar großer Steinbruch, damit noch nicht vom Tisch.

Bürgerinitiative will Steinbruch in Lindelbach verhindern

In Lindelbach bei Randersacker plant die Kleinrinderfelder Firma "Seubert Natursteine" Muschelkalk abzubauen. Eine Bürgerinitiative will das verhindern. Beim Bürgerentscheid gingen nun 1.588 gültige Stimmen ein, 1.125 davon gegen den Steinbruch, so das vorläufige Ergebnis.

Die Bürgerinitiative hatte gefordert, dass der Markt Randersacker "alle rechtlich zulässigen Maßnahmen" ergreift, um den neuen Steinbruch zu verhindern. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens fürchten negative Auswirkungen auf die Biodiversität und den Wasserhaushalt, genauso wie Lärm und Feinstaub.

Landratsamt erteilt Genehmigung für Steinbruch

Die Entscheidung über die letztliche Genehmigung trifft allerdings nicht die Marktgemeinde, sondern der Landkreis Würzburg. Nach Angaben des Landratsamtes liegt das Vorhaben seit etwa drei Wochen beim dortigen Bauamt. Aus Sicht der Firma Seubert ist das Vorhaben unbedenklich. Demnach sei eine Renaturierung des Steinbruchs als Biotop geplant. Im Vorfeld des Antrags sei eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt worden. 2.884 Randersackerer waren beim Bürgerentscheid wahlberechtigt.

Margetshöchheimer gegen Bebauung von Streuobstwiese

Auch einige Kilometer weiter in Margetshöchheim gewann das Bürgerbegehren mit deutlichem Vorsprung. Dort ging es um die teilweise Bebauung einer Streuobstwiese. 933 Margetshöchheimer stimmten für den Vorschlag einer Bürgerinitiative, die die Streuobstwiese erhalten will. Für eine Bebauung mit Bürogebäude und Streuobstzentrum, also das Ratsbegehren, stimmten 730 Bürger. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben der Gemeinde Margetshöchheim 1.664 Wahlberechtigte an der Abstimmung.

Geplant waren Bürogebäude und Streuobstzentrum

Bei dem Entscheid in Margetshöchheim ging es um eine Grünfläche am Ortseingang. Auf einem Drittel der Fläche plante die Gemeinde ein Bürogebäude und ein sogenanntes Streuobstzentrum. Dort sollte die örtliche Streuobstgenossenschaft unterkommen. Für dieses Vorhaben warben die Gemeinderatsfraktionen der CSU und der SPD/UB (Unabhängige Bürger) mit einem Ratsbegehren. Ein Bürgerbegehren stellte sich gegen den Plan der Gemeinde. Die Initiatoren fürchteten unter anderem, dass mit dem Bau Nitrat ausgewaschen wird und ins Grundwasser gelangt. Das Gelände liegt in einer Wasserschutzzone. Das Landratsamt Würzburg hatte die Bebauung unter Auflagen genehmigt.