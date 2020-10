Zwei Brüder sterben bei Zugunglück bei Landshut

Tragischer Unfall am Bahnhof in Bruckberg bei Landshut: Dort hat in der Früh ein durchfahrender Regionalzug zwei Schüler erfasst. Die Brüder im Alter von 13 und 17 Jahren starben.

Gegenzug erfasst Schüler an Bahnübergang

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Jugendlichen auf dem Schulweg. Sie hatten gegen 7.15 Uhr versucht, ihren Zug nach Landshut noch zu erwischen und waren dabei offenbar trotz geschlossener Schranken über einen Bahnübergang gelaufen. Dabei wurden sie von einem anderen Zug, der in Richtung München unterwegs war, erfasst.

Kriseninterventionsteams vor Ort

Der Zugführer des Regionalzugs habe noch eine Notbremsung einleiten wollen, es sei aber zu spät gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zahlreiche Einsatzkräfte sind seit dem Vormittag vor Ort, auch Kriseninterventionsteams. Diese betreuen nicht nur die Familie der Unfallopfer, sondern auch zahlreiche Augenzeugen, darunter mehrere Schüler. Wieviele Menschen zum Zeitpunkt des Unfalls am Bahnhof waren, ist noch unklar.

Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Die Bahnstrecke war zwischenzeitlich gesperrt. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Moosburg und Landshut ein.