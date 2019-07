Zwei Brände in Niederbayern: 65-Jähriger schwer verletzt

Zwei Brände haben am Abend und in der Nacht die Einsatzkräfte in Niederbayern beschäftigt. Bei einem Zimmerbrand im Bad Füssinger Ortsteil Würding (Lkr. Passau) ist ein 65-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Frau am frühen Donnerstagabend den Notruf gewählt, nachdem sie aus der unter ihr liegenden Wohnung Rauch festgestellt hatte.

Zustand des Mannes ist weiter kritisch

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war im Zimmer des Mannes ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten den bereits Bewusstlosen aus seiner Wohnung retten. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen. Sein Zustand ist laut Polizei kritisch. Andere Personen im Haus wurden nicht verletzt, der Sachschaden dürfte sich auf rund 30.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schaden von knapp 200.000 Euro

Kurz vor Mitternacht ist in Bad Birnbach (Lkr. Rottal-Inn) durch einen technischen Defekt ein Feuer in einem Anbau eines Wohnhauses ausgebrochen. Der Schaden beträgt rund 40.000 Euro. Einige Stunden später stand dann laut Polizei plötzlich der Dachstuhl des Haupthauses in Vollbrand - die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei kann noch nicht sagen, ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 200.000 Euro. Auch hier ermittelt die Kripo Passau zur Brandursache.