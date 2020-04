11.04.2020, 13:19 Uhr

Zwei Brände in Münsing und Walchensee

Rund eine halbe Million Euro Sachschaden haben in Münsing und in Walchensee zwei Brände verursacht. In Münsing am Starnberger See stand ein 200 Jahre altes Haus in Flammen, in Walchensee brannte ein Hausanbau.