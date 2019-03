Zwei Vollbrände im Allgäu sorgen für große Schäden

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Weiler-Simmerberg ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Zunächst schlugen hohe Flammen aus dem Dachboden eines Stadels, als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das ganze Gebäude bereits in Vollbrand.

100.000 Euro Schaden, keine Verletzten

Trotz eines Großaufgebotes der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf das benachbarte Wohnhaus nicht verhindert werden. Ebenso wurden angrenzende Gebäude leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde gelöscht, der Schaden soll nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro liegen. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt, auf dem Anwesen seien zudem keine Tiere untergebracht gewesen.

PKW brennt in Tankstellen-Werkstatt

In Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu musste die Feuerwehr zu einem PKW-Brand bei einer Tankstelle ausrücken. Ein Mitarbeiter hatte zuvor erfolglos versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Dabei zog er sich wahrscheinlich eine Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto in einer angebauten Kfz-Werkstatt in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig verhindern, dass die Flammen auf die Tankanlage und das Kassen- und Wohnhaus übergriffen.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte ein Angestellter zum Zeitpunkt des Brandausbruches Arbeiten am eigenen Auto ausgeführt. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zu einer Entzündung. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar.