Zwei Bomben in Obertraubling: Entschärfung wird vorbereitet

"Unsere Ambition ist natürlich, dass wir möglichst schnell durchkommen möchten", sagte Polizeisprecher Florian Beck dem BR zur Evakuierung. Ziel sei weiterhin, am frühen Nachmittag mit der Entschärfung beginnen zu können. Sollte diese sich dennoch bis in den Abend oder in die Nacht hineinziehen, gebe es aber genügend Unterbringungsmöglichkeiten, betonte Obertraublings zweiter Bürgermeister Rainer Sinn. Zur Not könnten auch Betten aufgestellt werden. Für die Betroffenen gibt es eine Notunterkunft in der Obertraublinger Grundschule. Das Info-Telefon der Gemeinde ist erreichbar unter der Nummer 09401/960 115.

Nach Angaben der Polizei hat die Bombe zwei gegenüberliegende Zünder. Außerdem liege sie nicht horizontal am Fundort, sondern stecke senkrecht im Boden, so Polizeisprecher Beck. Ob das für die Sprengmeister eine zusätzliche Herausforderung wird, könne er derzeit nicht sagen.

Alliierte bombardierten Militärflugplatz

Die Vorortgemeinde Obertraubling liegt südöstlich von Regensburg. Die Gegend war im Zweiten Weltkrieg mehrfach das Ziel alliierter Luftangriffe, weil hier ein Militärflugplatz angesiedelt war. Im Erdreich schlummern noch zahlreiche Blindgänger. Bei Bauprojekten werden Grundstücke deshalb regelmäßig gezielt nach Sprengkörpern abgesucht.