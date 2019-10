Zwei Autos in Augsburg ausgebrannt – Verdacht auf Brandstiftung

In der Kulturstraße im Stadtteil Lechhausen haben kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Montag zwei Autos gebrannt. Ausgebrochen ist das Feuer nach Angaben der Polizei an einem Audi: Einem Zeuge zufolge entwickelte sich der Brand an einem Reifen des geparkten Wagens. Die Ermittler werten das als einen deutlichen Hinweis auf Brandstiftung.

Totalschaden an brennenden Autos

Die Flammen griffen auf einen Smart über. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Audi wurde von der Polizei sichergestellt und soll auf Spuren untersucht werden, die genaueren Aufschluss darüber geben können, wie der Brand entstanden ist.