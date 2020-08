Zwei Autos gehen in Flammen auf - Verdächtiger festgenommen

In Maxhütte-Haidhof im Kreis Schwandorf haben am Dienstagabend mitten in einem Wohngebiet zwei Autos gebrannt. Es könnte sein, dass die Wagen absichtlich angezündet wurden. Wie ein Sprecher der Polizei dem BR bestätigte, wurde bereits ein Verdächtiger in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Möglicherweise liege ein "persönlicher Bezug" vor - soll heißen, Täter und Besitzer der angezündeten Autos kennen sich. "Es handelt sich nicht um einen irren Feuerteufel", so der Sprecher. Nähere Erkenntnisse gibt es derzeit nicht.

Sachschaden rund 20.000 Euro

Ein Anwohner bemerkte gegen 23.15 Uhr einen Feuerschein und verständigte umgehend Polizei und Feuerwehr. Als diese eintrafen, brannten bereits die beiden Pkw und ein angrenzender Gartenzaun. Die Kriminalpolizei in Amberg hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auto brennt in Wenzenbach

Bereits einen Tag zuvor brannte ein Carport in Wenzenbach im Landkreis Regensburg. Auch hier wurden zwei Autos schwer beschädigt, die Polizei geht auch in diesem Fall von Brandstiftung aus. Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Anwohner hatten das Feuer bemerkt und versucht, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Laut Polizei besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden.