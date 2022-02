Zweckentfremdung von Wohnraum: Kommt eine Satzung in Gerbrunn?

In unmittelbarer Nähe zum Würzburger Uni-Campus Hubland liegt die beschauliche 6.500 Einwohner-Gemeinde Gerbrunn. Ein klassischer touristischer Hotspot sei Gerbrunn nicht, sagt der Bürgermeister Stefan Wolfshörndl (SPD). "Aber durch die Nähe zu Würzburg und zur Uni ist der Wohnraum hier stark gefragt." Der Druck auf dem Wohnungsmarkt sei groß. Deshalb denkt die Gemeinde darüber nach, eine Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnraum einzuführen. Im Gemeinderat am Montagabend wird darüber abgestimmt.

Teilweise nicht genehmigte Ferienwohnungen in Gerbrunn

Immer wieder werden der Gemeinde laut dem Bürgermeister Wohnungen gemeldet, die unerlaubt als Ferienwohnungen genutzt werden. Sucht man auf der Plattform Airbnb nach Unterkünften in Gerbrunn, findet man etwa eine Handvoll. "Auf der einen Seite bemühen wir uns, Wohnraum zu schaffen. Und auf der anderen Seite wird der Wohnraum zweckentfremdet“, sagt Wolfshörndl. Bei genehmigten Ferienwohnungen sehe die Gemeinde kein Problem. "Aber durch die Hintertür: Da wollen wir einen Riegel vorschieben", sagt der Bürgermeister.

Landratsamt: "Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf"

Im Gemeinderat sei viel darüber diskutiert worden – bis man sich schließlich dazu entschieden habe, eine entsprechende Satzung zu erarbeiten. Inzwischen ist die Satzung vom Landratsamt Würzburg geprüft worden. Laut Landratsamt ist die 6.500 Einwohner-Gemeinde ein "Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf".

Wenn die Mitglieder des Gemeinderats für die Satzung stimmen, darf privater Wohnraum nur noch maximal acht Wochen im Jahr an Touristen vermietet werden. Für Vermieter, die Wohnungen etwa auf der Plattform Airbnb anbieten, könnten dann Bußgelder drohen.

Vermieter können Überlegungen nicht verstehen

Diejenigen, die in Gerbrunn Ferienwohnungen an Touristen vermieten, können die Überlegungen der Gemeinde nicht nachvollziehen. "Für uns wär‘s schon krass, wenn die Satzung kommt", sagt ein Vermieter im Gespräch mit BR24. Seine Wohnung sei immer gut ausgelastet. "Ich wäre als Gemeinde froh, wenn Touristen hier her kommen." Eine andere Vermieterin nutzt ihre Wohnung auch privat, wenn sie keine Übernachtungsgäste hat. "Ich kann doch mit meinem Eigentum machen, was ich will", sagt sie.

Bürgermeister: Umsetzung sei schwierig

Jetzt, wo die Satzung vorliegt, empfiehlt die Verwaltung der Gemeinde laut Wolfshörndl lieber nach Einzelfällen zu entscheiden. Die Umsetzung der Satzung sei laut dem Bürgermeister sehr schwierig. Er verweist auf ein Urteil aus München, bei dem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof einer Flugbegleiterin Recht gegeben hat: Sie darf ihre Wohnung trotz geltender Satzung weiterhin zeitweise an Touristen vermieten.

Bisher keine Satzung in Würzburg

Dass eine so kleine Gemeinde wie Gerbrunn über eine Satzung zur Zweckentfremdung von Wohnraum nachdenkt, ist eher ungewöhnlich. Selbst in der angrenzenden Stadt Würzburg gibt es aktuell keine solche Satzung. Aktuell wird für die Stadt Würzburg ein Handlungskonzept Wohnen erarbeitet. Dabei soll laut Stadt auch eine Handlungsempfehlung zur Zweckentfremdung von Wohnraum formuliert werden.

In Bayern gilt eine Zweckentfremdungs-Satzung laut dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen in folgenden Städten: In München, Bamberg, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, Murnau, Fürstenfeldbruck und Puchheim.