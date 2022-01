Zwanzig Jahre Euro – doch die D-Mark ist weiterhin im Umlauf

Seit 20 Jahren gibt es den Euro als Währung. 1999 wurde er zunächst als sogenanntes Buchgeld eingeführt, am 1. Januar 2002 kam der Euro dann als Bargeld. An diesem Neujahrstag hatten deswegen auch in Mainfranken extra einzelne Banken und Sparkassen geöffnet. Dort konnte man seine D-Mark in Euro wechseln lassen oder sich gleich vom Konto Euros auszahlen lassen.

D-Mark schlummert in Vitrinen und in Osteuropa

Der Leiter der Bundesbankfiliale in Würzburg, Johann Rebl, betont im Interview mit der Bayern 2-Regionalzeit, dass auch nach zwanzig Jahren immer noch zwölf Milliarden D-Mark in Umlauf sind. Das ergibt sich aus der Differenz zwischen den jemals ausgegebenen Münzen und Scheinen und dem, was in den Bundesbankfilialen zurückgegeben wurde. Knapp die Hälfte der noch in Umlauf befindlichen DM (5,8 Milliarden Mark) sind übrigens Banknoten. Rebl erklärt das auch damit, dass ein Großteil wohl weiterhin im Ausland liegt: Insbesondere in Osteuropa wurde die D-Mark über lange Zeit als Parallelwährung akzeptiert. Bei den Münzen gehen die Bundesbänker davon aus, dass von den vermissten 6,6 Milliarden ein Großteil in den Schatullen und Vitrinen von Sammlern schlummert.

Bundesbank Würzburg tauscht weiter D-Mark in Euro um

Egal ob Münzen oder Scheine: D-Mark kann auch weiterhin am Schalter der Bundesbankfiliale in der Würzburger Mönchbergstraße zu den Öffnungszeiten in Euro umgetauscht werden. Coronabedingt geht der Umtausch aktuell nur postalisch über die zentrale Anlaufstelle der Bundesbank in Mainz. Rebl macht aber Hoffnung, dass mit dem Abklingen der Pandemielage dann auch wieder D-Mark an den Schalter in Würzburg gebracht werden kann. Das beginne bei Kleinstbeträgen. In der Spitze seien aber auch schon mal 200.000 D-Mark in Würzburg umgetauscht worden.

D-Mark: Prüfung auf Echtheit kann dauern

Die Scheine werden auf Echtheit überprüft. Wenn größere Geldmengen angeliefert werden, kann es deshalb auch ein paar Tage dauern, bis der Euro-Betrag wirklich auf dem Konto ist. So lange gibt es dann eine "vorläufige Quittung" über den eingezahlten Betrag. Aktuell schätzt Rebl, dass etwa zehnmal pro Woche Kunden zum Umtauschen von D-Mark-Beständen in Euro in der Bankfiliale erscheinen. Immer wieder sind auch Großeltern mit ihren Enkeln dabei, die zum Beispiel die traditionsreiche Münzsammlung lieber in Euro tauschen lassen: Die jüngere Generation sei da vielleicht nicht mehr so in Sammelleidenschaft, vermutlich freue sich das Enkelkind dann eher über den Euro-Gegenwert, so Rebl. Er selbst trägt übrigens immer noch einen Glückspfennig im Portemonnaie. Der Glücks-"Cent" hat sich einfach nie so richtig durchgesetzt.