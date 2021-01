Zwangsweise Unterbringung für Quarantäne-Verweigerer?

Gitter an den Fenstern, Stacheldraht auf den Betonmauern, Videokameras und Bewegungsmelder an den Zufahrten, die durch graue Metall-Tore keinen Blick ins Innere zulassen. Was auf den ersten Blick wie ein Gefängnis wirkt, ist in Wirklichkeit die Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde in Parsberg im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz. Hier werden uneinsichtige Patienten mit einer Tuberkulose-Infektion eingeliefert. Eine zwangsweise Unterbringung könnte auch mit Corona infizierten Quarantäne-Verweigerern drohen.

Parsberger Klinik bundesweit einzigartig

Nach eigener Auskunft handelt es sich bei der Parsberger Klinik um das bisher einzige Krankenhaus in Deutschland, in das uneinsichtige Tuberkulose-Patienten untergebracht werden können. "Das sind Patienten, die mindestens einmal, meistens mehrmals darauf hingewiesen wurden, dass sie sich zu Hause aufhalten müssen, um nicht andere Leute anzustecken und die gegen dieses Gebot meistens mehrfach verstoßen haben," sagt Peter Pommer, Ärztlicher Direktor der Parsberger Klinik für Lungenheilkunde. Meist haben sie eine psychische Vorerkrankung, weshalb sie eine Behandlung ihrer Infektion entweder nicht einsehen können oder wollen.

Tuberkulose ist hochansteckend und meldepflichtig

Tuberkulose ist eine hochansteckende Infektionskrankheit und daher auch meldepflichtig. Hierzulande gilt die Krankheit zwar als nahezu ausgestorben. Trotzdem kommt es noch vor, dass Mutationen aus Osteuropa oder Afrika eingeschleppt werden, sagt Experte Pommer. Wer diese Form der Tuberkulose ausscheidet, stellt eine Gefahr dar und muss "abgesondert" werden. "Wer die Quarantäne missachtet, muss dann mit Maßnahmen wie einer Unterbringung rechnen." Für die derzeit 15 Patienten in Parsberg heißt das: Mindestens drei Monate Aufenthalt hinter Gittern, unter strenger Aufsicht.

Infektionsschutzgesetz erlaubt Unterbringung

Die Unterbringung von Personen, die gegen Quarantäne-Auflagen verstoßen, ist laut Infektionsschutzgesetz möglich. Dort heißt es wörtlich: "Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nach oder ist nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern."

Der Vollzug des Gesetzes obliegt den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden, beziehungsweise den Gesundheitsämtern. Ihnen ist es überlassen, ob bei Verstößen gegen die Quarantäne ein Bußgeld gezahlt oder eine Unterbringung angeordnet werden muss. Das letzte Wort hat ein Richter.

Corona-Virus und Quarantäne-Verweigerer

Auch viele Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus basieren auf dem Infektionsschutzgesetz. Demnach kann eine Unterbringung auch für Personen angeordnet werden, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, deshalb unter Quarantäne gestellt wurden, aber gegen die Auflage verstoßen haben. Dem Bayerischen Gesundheitsministerium sind keine Fälle bekannt, weil Statistiken zu Anzahl der betroffenen Personen und Dauer der Unterbringung nicht geführt werden.

Bayern: "Bisherige Mittel ausschöpfen"

Für den neuen bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) muss eine solche Entscheidung genau abgewogen sein. "Ich würde mir schon wünschen, dass Quarantäne eingehalten wird. Und nicht nur wünschen, sondern wir müssen das auch durchsetzen." Für Holetschek reichen die bisherigen Mittel aus, noch bestehe keine Notwendigkeit. Beispiel Regensburg: 23.452 Quarantäne-Anordnungen hat das dortige Gesundheitsamt erlassen. Zwar hätte es viele Verdachtsmomente gegeben, denen die Behörde auch nachgegangen sei, so Sprecher Hans Fichtl. Aber in nur in einem Fall läuft derzeit ein Bußgeldverfahren am Amtsgericht.

Schleswig-Holstein: Knast statt Krankenhaus

Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein schaffen bereits Tatsachen: In Neumünster haben die Behörden einen Teil der Jugendarrestanstalt umgewidmet. In sechs Einzelzimmern sollen künftig Quarantäneverweigerer untergebracht werden, bis sie nicht mehr infektiös sind. Laut zuständiger Behörde eine "sauberere Lösung". Bisher wurden Quarantäne-Verweigerer in angemieteten Wohnungen oder Hotels untergebracht, samt privatem Sicherheitspersonal. In dem umgebauten Gefängnis stehen sie nun unter Aufsicht von kommunalen Vollzugsbediensteten.

Unterbringung: Keine Strafe, sondern Schutzmaßnahme

Theoretisch könnten uneinsichtige Covid-19-Patienten auch in der Parsberger Klinik untergebracht werden. Bisher ist das nicht der Fall. Dabei würden die Patienten hier eine gute Behandlung erfahren, sagt Klinikleiter Pommer. "Von außen betrachtet mag es ein bisschen wie Knast aussehen. Aber innen drinnen ist es ein Krankenhaus mit Einzelzimmer, Fernseher, freiem Internet, gutem Essen und einer empathischen Betreuung, die ganz normal wie in jedem anderen Krankenhaus in Deutschland abläuft." Schließlich soll die Unterbringung auch keine Verbüßung einer verhängten Strafe darstellen, betont das Bayerische Gesundheitsministerium.