Zwangshaft für Ministerpräsident Markus Söder?

Eigentlich ist die bayerische Staatsregierung schon seit fünf Jahren gerichtlich dazu verpflichtet, Dieselfahrverbote in München vorzubereiten und in einem Luftreinhalteplan zu veröffentlichen. So will es das seit 2014 rechtskräftige Urteil des Verwaltungsgerichts München für "Saubere Luft" in München, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erstritten hat. Geschehen ist dies jedoch bislang nicht.

München überschreitet Grenzwerte

Und auch wenn Anfang des Jahres Messungen der Stadt München eine geringere Verunreinigung der Luft festgestellt haben als bisher angenommen, werden die Grenzwerte an mehreren Münchner Straßen durchaus überschritten.

Zu viel Stickstoffdioxid in München

So wird der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft laut Messungen der Stadt an der Tegernseer Landstraße, an Chiemgau-, Frauen- und Steinsdorfstraße überschritten. Außerdem an der Landshuter Allee und am Stachus, wo das Landesamt für Umwelt misst.

Söder hält Fahrverbote für falsch

Ministerpräsident Markus Söder sprach sich in Regierungserklärungen vor dem Landtag mehrfach gegen Fahrverbote aus, denn Bayern sei "Autoland":

"Wir wollen, dass dieses Land sich auch ökologisch weiter entwickelt. Wir setzen auf Klima-, Arten- und Umweltschutz. Aber Fahrverbote sind der falsche Weg. Mit Verboten erreicht man genau das Gegenteil. Ich sage ganz klar: Bayern ist Autoland und soll es auch bleiben." Markus Söder am 27. September 2018

Zwangsgelder gegen den Staat Bayern

Um den Gerichtsbeschluss zu Dieselfahrverboten trotz politischem Gegenwind durchzusetzen, hat das Verwaltungsgericht München wiederholt Zwangsgelder von mehreren Tausend Euro festgesetzt. Doch das kann den Freistaat kaum beeindrucken, schließlich wandert das Geld von einer Tasche der Staatsregierung in die andere. Denn der Freistaat zahlt das Zwangsgeld an die eigene Justizkasse.

DUH beantragt Zwangshaft

Die Deutsche Umwelthilfe hat daraufhin beim Verwaltungsgericht München beantragt, den Freistaat zur Erfüllung seiner Pflichten durch Zwangshaft zu veranlassen. Vollstreckt werden solle die Zwangshaft an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Das Verwaltungsgericht wies diesen Antrag zurück, worauf die DUH Beschwerde einlegte.

Europäischer Gerichtshof muss entscheiden

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat sich daraufhin im November 2018 an den EuGH gewandt, er solle entscheiden, ob ein deutsches Gericht nach EU-Recht berechtigt ist, gegenüber Amtsträgern Zwangshaft anzuordnen, wenn die Zwangsgeldfestsetzung erfolglos war.

💡 Wie ist die Rechtslage zur Zwangshaft?

Kommt eine Person einem zivilgerichtlichen Urteil trotz Zwangsgeld nicht nach, kann das Gericht als Beugemittel eine Zwangshaft von bis zu sechs Monaten anordnen. Bei Politikern ist das nach deutschem Recht jedoch nicht möglich, auf Amtsträger werden die Bestimmungen zur Zwangshaft traditionell nicht angewendet. Es könnte aber sein, dass das EU-Recht hier andere Möglichkeiten erlaubt.

Verschärfte Messungen der Luftqualität

Dass es dem EuGH mit der Einhaltung der EU-Grenzwerte für Luftschadstoffe ernst ist, zeichnete sich bereits bei einer anderen Entscheidung Ende Juni ab. Der EuGH verschärfte die Regeln für das Messen der Luftqualität in Städten deutlich: Schon die Überschreitung der Grenzwerte an einer Messstation sei entscheidend, nicht der Mittelwert aller Anlagen.

Keine Ausreden mehr für Politiker

Außerdem können Bürger gerichtlich überprüfen lassen, ob die Messstationen richtig platziert sind. Nach diesem Urteil können sich Politiker nicht mehr herausreden, es würde an den falschen Standorten gemessen und eigentlich sei die Schadstoffbelastung einer Stadt geringer als festgestellt.

Deutsche Umwelthilfe sieht wichtiges Signal

Und auch die Entscheidung über Zwangshaft scheint dem EuGH wichtig zu sein, denn der Verhandlungstermin liegt ungewöhnlich kurz nach Vorlageanfrage. Die Deutsche Umwelthilfe wertet dies in einer Pressemitteilung "als deutliches Signal für die Relevanz dieser Rechtsfrage, die auch Auswirkungen haben wird auf die weiteren 35 Verfahren der DUH für die ‚Saubere Luft‘ in Städten, aber auch grundsätzlich in allen anderen sich derzeit häufenden Fällen, in denen Regierungsvertreter Gesetze und rechtskräftige Urteile missachten."

DUH hofft auf klare EuGH-Entscheidung

Die Deutsche Umwelthilfe legt große Hoffnung in die Entscheidung der EuGH, der Bundesgeschäftsführer der DUH Jürgen Resch dazu:

"Bisher machen sich die CSU-Spitzenpolitiker Seehofer, Söder und Dobrindt darüber lustig, dass die Bayerische Landesregierung als höchste Strafe 10.000 Euro Zwangsgeld an sich selbst zahlen muss. Wir sind zuversichtlich, dass der Europäische Gerichtshof mit dieser Grundsatzentscheidung dazu beitragen wird, dass sich zukünftig Politiker sowie Wirtschaftskonzerne wieder an Recht und Gesetz gebunden fühlen und die Bürgerinnen und Bürger endlich zu ihrem Recht auf ‚Saubere Luft‘ kommen." Jürgen Resch, DUH

"Missachtung einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung"

Rechtsexperten halten es für wahrscheinlich, dass der EuGH die Berechtigung deutscher Gerichte zur Anordnung von Zwangshaft bestätigen wird. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau schreibt der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Nordrhein-Westfalen, Michael Bertrams:

"Die Missachtung einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung durch den Freistaat Bayern bedeutet eine Erosion von Rechtsstaatlichkeit, die nicht hingenommen werden kann." Michael Bertrams, ehem. Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen

Das geltende Recht beschränkt die Möglichkeiten der Urteilsvollstreckung bei Politikern auf eher symbolische Maßnahmen. Doch nach Meinung des Juristen Michael Bertram hätte jedoch schon die bloße Androhung einer Zwangshaft mit hoher Wahrscheinlichkeit die heilsame Wirkung, dass das rechtskräftige Urteil dann doch umgesetzt wird.