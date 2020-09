Zwangsquarantäne in München für mehr als 20 Personen

💡 Wer entscheidet über die Quarantäne?

Die Quarantäne wird vom Gesundheitsamt oder Arzt angeordnet und ist gesetzlich derzeit bei 14 Tagen festgesetzt, nach dem Nachweis einer Infektion. Infizierte Patienten werden isoliert, zum Beispiel auf einer entsprechenden Station in Krankenhäusern, oder begeben sich zuhause freiwillig in Isolierung. Man kann sich aber auch freiwillig in Quarantäne begeben, das heißt einfach daheim bleiben, niemanden treffen. In jedem Fall geht es darum, zuhause zu bleiben und alle Kontakte zu vermeiden. Quarantäne ist etwas offiziell Angeordnetes, der Verstoß dagegen kann geahndet werden, zum Beispiel mit Bußgeldern und Zwangsquarantäne.