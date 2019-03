Einwohner-Boom in München belastet das Umland

Ein Spaziergang auf der Seepromenade in Starnberg. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und die Luft ist angenehm warm. Auf den Bänken am Seeufer findet sich kaum noch ein freier Platz. Und das an einem Montagmittag. Ein paar Meter weiter in der Seebar hat Robert Lozancic auch schon gut zu tun. Etwa die Hälfte der Tische ist besetzt. Aber das ist nichts gegen die Situation am Wochenende, erzählt er. "Ganz München ist innerhalb einer halben Stunde hier", sagt er. Als hätten sie es verabredet. Das sei manchmal viel zu viel.

Mehr Geschäft, zu wenige Parkplätze

Seine Kollegin Lucy Scheideler kann ebenfalls ein Lied davon singen, was passiert, wenn Wochenende und Sonnenschein eine Allianz bilden: Die Massen von Münchnern, die es dann hierher zieht, sorgen für gemischte Gefühle: "Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen kommen, weil es natürlich mehr Geschäft für mich ist", sagt sie. "Es ist nur blöd, wenn alle aus München oder Augsburg hierher kommen, weil es in ganz Starnberg dann keine Parkplätze mehr gibt."

Wachstum in München: Enorme Herausforderung auch für das Umland

München wächst und wächst: Von 1990 bis heute sind fast 300.000 Einwohner hinzugekommen, inzwischen leben knapp 1,5 Millionen Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt. Und es gilt als sicher, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird. Die damit verbundenen Herausforderungen sind enorm, alleine was den Wohnungsbau und die Verkehrs-Infrastruktur angeht.

Weniger bekannt ist, wie stark das Umland mit den Folgen dieses Wachstums zu kämpfen hat. So suchen zig Tausende Münchner Abwechslung und Erholung jenseits der Stadt - zum Beispiel am Starnberger See.

München: In 20 Jahren voraussichtlich 1,85 Millionen Einwohner

Und künftig wird die Menge der Tagestouristen noch einmal massiv zunehmen. Die Stadt München wächst jedes Jahr um die Einwohnerzahl einer ausgewachsenen Kleinstadt, sagt Arne Lorz vom Planungsreferat der Landeshauptstadt: "Wir erwarten ungefähr 300.000 Menschen mehr in den nächsten 20 Jahren, also 2035 würde München dann bei 1,85 Millionen Einwohnern liegen."

Er und seine Kollegen müssen die Folgen dieser Entwicklung vorausdenken. Denn die Herausforderungen sind so gewaltig wie das Wachstum.

"Man darf nicht vergessen, dass die Landeshauptstadt München eine relativ kleine Stadtfläche hat und das diese Zuwachsraten in einem verhältnismäßig kleinen Zeitraum bedeuten, dass wir entsprechende Wohnbereiche, Infrastruktur aber auch die entsprechenden Mobilitätsangebote darstellen müssen. Das ist für uns tatsächlich eine große Herausforderung." Arne Lorz, Planungsreferat der Landeshauptstadt

Genügend Erholungsflächen auch innerhalb der Stadt schaffen

Zum Beispiel müssen auch innerhalb der Stadt genügend Erholungsflächen wie Parks oder Flussufer vorhanden und zugänglich sein. Sonst treibt es die bald zwei Millionen Münchner am Wochenende kollektiv woanders ins Grüne.

"Wir müssen Wege finden, wie wir diese Massen gerade an Spitzentagen kanalisieren. Sei es, wie wir sie von der Straße auf die Schiene bringen, wie wir sie aufs Fahrrad bringen, wie wir auch die Leute frühzeitig informieren können, dass ein Parkplatz voll ist - da müssen wir gemeinsam mit der Landeshauptstadt und der Region daran arbeiten, damit keiner gefrustet wieder nach Hause fahren muss." Arne Lorz, Planungsreferat der Landeshauptstadt

Gemeinsames Konzept von Stadt und Region erforderlich

Aber eine gemeinsame Zukunftsplanung von Umland und Landeshauptstadt findet bisher nur sehr eingeschränkt statt. Eine Übergeordnete Entwicklungsstrategie ist notwendig, damit am Ende alle etwas von der Erfolgsgeschichte des Münchner Wachstums haben. Die Menschen in der Landeshauptstadt genauso, wie die Menschen in der Region, die sie umgibt.