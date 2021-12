Zuwendung statt Zeug: Zeitgeschenke an Weihnachten

Freunden und Familie gemeinsame Zeit zu schenken, liegt voll im Trend. Immerhin ist Zeit ja bekanntermaßen das kostbarste Gut. "Wir leben in einer Zeit, in der die Geldlogik stark vorherrscht und befinden uns in einem ständigen 'Zeit ist Geld'-Modus. In unserer Beschleunigungsgesellschaft ist es attraktiv, immer schneller zu werden", weiß der Münchner Zeitexperte Jonas Geissler. Doch im Gegensatz zu Geld, das man immer irgendwie vermehren könne, sei Zeit begrenzt. Jeder Tag geht zu Ende, das Leben ist irgendwann vorbei, wir sind nicht unsterblich. So entwickelt sich das Gefühl, dass Zeit das kostbarste Gut und wahrer Luxus ist. "Wenn ich daher etwas wirklich Wertvolles verschenken will, weil ich eben so viel zu tun habe - dann meine Zeit", so Geissler.

"Richtige" Zeit schenken

Damit Zeit-Geschenke nicht in Stress ausarten oder wir uns am Ende zu etwas verpflichtet fühlen, das zwar anderen Freude macht, uns selbst jedoch nicht, kommt es auch darauf an, die "richtige Zeit" zu schenken. "In diesem Reichtum an Möglichkeiten ist es cool, wenn man eine Sache verschenkt, von der man auch was hat und bei der man die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine sogenannte Resonanz-Erfahrung zu machen", rät der Soziologe. "Denn was das Leben lebenswert macht, sind Antwort-Beziehungen mit meiner Umwelt. Der Kontakt zum eigenen Köper, zur Natur und zu meinen Mitmenschen - das alles kommt heute zu kurz, den Leuten fehlt etwas. Yoga, Waldbaden und solche Trends sind Gegenbewegungen dazu."

"Beschleunigungszirkel" als Falle

In seinem Buch "Alles eine Frage der Zeit" beschreibt der Autor, dass wir heute an vielen Stellen im Leben Zeit einsparen - schnelle Mails statt zeitaufwendige Briefe beispielsweise. "Doch anstatt diese gewonnene Zeit zu nutzen, stopfen wir sie wieder voll. Dadurch brauchen wir wieder Zeiteinspar-Möglichkeiten. So landen wir in einem Beschleunigungszirkel dem wir aber alle entfliehen wollen."