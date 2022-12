Zuwanderung in Bayern: Unternehmer suchen dringend Mitarbeiter

Leicht ist es nicht für Josef Ettenhuber. Er betreibt ein privates Busunternehmen in Glonn-Schlacht, südlich von München. Fernreisen- und Linienbetrieb, beides bietet er an. Seit fast 80 Jahren gibt es das Unternehmen schon. In diesem Jahr könnte es aber erstmals passieren, dass Josef Ettenhuber zum Fahrplanwechsel im Dezember nicht genügend Busfahrer hat. Und das, obwohl er alles versucht.

Ettenhuber wirbt im Ausland um Personal, 90 Prozent seiner Linienbusfahrer sind Migranten. Planungssicherheit hat er trotzdem nicht. Die Regeln für die Arbeitsvisa sind streng, sie müssen regelmäßig erneuert werden und die Führerscheine werden oft nicht anerkannt. Den Schulbusverkehr musste Ettenhuber im vergangenen Jahr deswegen reduzieren. Auch bei einer Ausschreibung des Münchner Verkehrsverbundes konnte er nicht teilnehmen - einfach, weil zu wenig Personal da war.

Rund 160.000 Stellen im Freistaat unbesetzt

Ein Fall, wie er im Freistaat wohl tagtäglich in den unterschiedlichsten Branchen zu finden sein dürfte. Im Herbst waren in Bayern 162.660 Arbeitsstellen unbesetzt – ein Höchststand. Hinzu kommen so viele Ausbildungsstellen ohne Auszubildende wie seit 2008 nicht mehr. Fast jede fünfte Stelle ist nicht besetzt.

Das zeigt eine Studie, die das ifo-Institut im Auftrag der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag erstellt hat. Sie hat den langen Titel: "Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete in Bayern und ihre Bedeutung für den bayerischen Arbeitsmarkt." Das Ergebnis lässt sich aber kurz zusammenfassen: Der Freistaat braucht ausländische Arbeitskräfte – muss aber nachbessern, um ihr Potential voll auszuschöpfen.

Zuwanderung als Chance für die bayerische Wirtschaft

Zuwanderung spiele eine bedeutende Rolle für die bayerische Wirtschaft, sagt Panu Poutvaara, Leiter des ifo-Zentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung und einer der Autoren der Studie: "Die Zuwanderer sind jünger und sie sind im Arbeitsmarktalter – das meint, dass sie in der Lage sind, den Fachkräftemangel zu beseitigen."

Allerdings könnten sie noch besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Während die Arbeitslosenquote bei Deutschen im vergangenen Jahr bei 3,1 Prozent lag, lag sie bei der ausländischen Bevölkerung bei 8,1 Prozent. Und hinzu kämen, so Poutvaara, noch die Menschen, die noch gar keine Arbeitserlaubnis haben: "Da gibt es Verbesserungsbedarf."

Handlungsempfehlungen für die Politik

Konkret schlägt er gleich mehrere Maßnahmen vor: Arbeitserlaubnisse müssten schneller, einheitlicher und berechenbarer erteilt werden. Um Prozesse zu beschleunigen, müssten die Stellen, die die Berufsqualifikationen prüfen, gestärkt werden. Öffentliche Dienstleistungen müssten auf Englisch angeboten werden. Um geflüchtete Frauen zu integrieren, brauche es eine bessere Kinderbetreuung.

Außerdem kritisiert er die sogenannte Residenzpflicht. Damit werden Geflüchtete verpflichtet, sich lediglich innerhalb eines bestimmten Raumes aufzuhalten – also etwa des Landkreises, Regierungsbezirks oder Bundeslandes. In Bayern wird diese Regel besonders streng ausgelegt: nämlich mit der Landkreisgrenze.

Grüne: Jeder soll eine Chance bekommen, hier zu arbeiten

Es sind Maßnahmen, die die Grünen im bayerischen Landtag so unterschreiben würden. "Als hätten Sie unsere Anträge übernommen", scherzt die integrationspolitische Sprecherin der Fraktion, Gülseren Demirel. Aber Spaß beiseite, sagt sie dann, die Studie zeige, wie dringend Zuwanderung für die Gesellschaft nötig sei: "Wir wollen, dass jede und jeder die Chance bekommt, bei uns eine Arbeit aufzunehmen und die, die arbeiten, Planungssicherheit bekommen."

Bundesregierung plant Reform des Migrationsrechts

Die Studie und die Forderungen der Grünen kommen nun in einer Zeit, in der bereits viel über Zuwanderung und Integration Geflüchteter und ausländischer Fachkräfte diskutiert wird. Erst vor wenigen Tagen hat der Bundestag das "Chancen-Aufenthaltsrecht" beschlossen, das langjährig Geduldeten ermöglichen soll, die Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Außerdem sollen Asylverfahren verbessert und beschleunigt werden.

Und die Bundesregierung plant weitere Gesetze: Fachkräfte sollen etwa mit Hilfe eines Punktesystems angeworben werden. Bei all diesen Gesetzen gilt: Der Bund gibt die Regeln für Zuwanderung und Asyl vor, die Umsetzung liegt aber bei den Ländern, so wie auch Integrationsmaßnahmen oder Beratungsangebote.

Grüne erwarten Ideen von der Regierung

Hier fordern die Grünen von der bayerischen Staatsregierung Verbesserungen. "Wir haben erwartet, dass die bayerische Staatsregierung eigene Ideen vorlegt", sagt die integrationspolitische Sprecherin, Demirel: "Aber so wie die Union gerade unterwegs ist, schreckt das eher ab."

Was die Grünen kritisieren: Es fehle eine Willkommenskultur und die Behörden in Bayern würden zu langsam arbeiten. Außerdem fordern sie den Freistaat auf, die Pläne der Bundesregierung zu unterstützen.

Tatsächlich war von der Union in den vergangenen Wochen viel Kritik an eben diesen Plänen zu hören: Die neuen Vorhaben würden falsche Anreize für Geflüchtete setzen, hierher zu kommen, sagten einige Abgeordnete in der Bundestagsfraktion. Hinzu kommt: Während einige Bundesländer Abschiebungen aussetzen, bis das Chancen-Aufenthaltsgesetz im kommenden Jahr in Kraft ist, führt der Freistaat Abschiebungen noch durch.

Bayerische Staatsregierung weist Kritik zurück

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann betonte allerdings zuletzt, dass die Einzelfälle genau geprüft werden sollten. Die Ausländerbehörden hätten dabei ein besonderes Augenmerk auf die Menschen, deren Identität zweifelsfrei geklärt ist, die gut integriert sind und keine Straftaten begangen haben.

Die Staatsregierung betont zudem auf BR-Anfrage die Notwendigkeit von Zuwanderung. Diese sei "völlig unbestritten". Und sie verweist auf zahlreiche Maßnahmen, die sie zur Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht habe: Es gebe 85 Jobbegleiter und Ausbildungsakquisiteure, die Ausbildungsplätze finden, beraten und in Beschäftigungen vermitteln. Es gebe ehrenamtliche Sprachkurse, die das Innenministerium fördere, sowie spezielle Frauenintegrationsangebote. Eine reibungslose Integration sei auch dafür entscheidend, dass Bayern attraktiver Standort für ausländische Arbeitskräfte bleibt, heißt es aus dem bayerischen Sozialministerium.

Unternehmer wirbt auf eigene Faust um Fachkräfte

Das spürt auch Josef Ettenhuber jeden Tag. In ganz Europa findet er derzeit keine Busfahrer mehr, wirbt nun in Drittstaaten um Personal. 20 Stellen sind derzeit noch unbesetzt, und das, obwohl er in diesem Jahr schon 90 Mitarbeiter eingestellt hat.

Um sein Unternehmen und den Standort Bayern attraktiv zu machen, hat er eine Extra-Unterkunft für seine Angestellten gebaut. Er hat Personal angestellt, das ausländischen Mitarbeitern bei den Visa hilft, bei Behördengängen, bei Sprachkursen. Viel Arbeit, erzählt er. Aber: "Sonst kommen sie nicht."