Zuwachs: Warum der Sportverein nach Corona wieder Spaß macht

Kurz vor 16 Uhr. Trainer Dirk Hollenbach öffnet die Tür zur Sporthalle des TSV Ottobrunn. Gleich beginnt das Judo-Training.

Mutter: Schön zu sehen, wie sich meine Kinder auspowern

Über 20 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren sind heute in der Stunde von ihm. Dass es die Judo-Abteilung noch gibt, ist Glück. Während der pandemiebedingten Einschränkungen war beim Kontaktsport Judo lange gar kein Training möglich. Viele verließen die Abteilung. Dabei sei es gerade in diesem Alter wichtig, mit Sport anzufangen, sagt Trainer Dirk Hollenbach: "Es muss ja gar kein Judo sein. Hauptsache die Kinder lernen irgendwo etwas mit ihren Gliedmaßen anzufangen - eine Koordination, eine Motorik, eine gewisse Gleichgewichtsschulung. Irgendwas, damit man ein gewisses Körpergefühl entwickelt."

Seitdem das Training wieder möglich ist, wächst die Abteilung rasant. 32 Kinder sind jetzt wieder dabei. Auch die Brüder Maximilian, acht Jahre, und Benjamin, sechs Jahre alt. Dem Eintritt in den Sportverein haben die beiden lange entgegen gefiebert, sagt ihre Mutter Nina Hausdorf. Letzten September war es dann soweit. Und ihre Jungs scheinen sich in der Anfängergruppe gut zu entwickeln. "Es ist schön zu sehen, wie die Kinder Spaß haben, wie sie sich auspowern, wie sie mit anderen Kindern spielen, wie sie was lernen", schwärmt sie.

Begeisterung fürs Judo groß

Für ihren achtjährigen Sohn konnte Nina Hausdorf bei der Neuanmeldung im Verein den 30-Euro Gutschein des bayerischen Innenministeriums einlösen. Den gab es im vergangenen Schuljahr für alle Grundschulkinder. Auch Nicole Zipf, Mutter des sechsjährigen Sebastian, hat den Gutschein genutzt. Sie bindet ihrem Sohn gerade noch den Gürtel des Judo-Anzugs, bevor er auf die Matte saust.

Zipf berichtet, dass der Gutschein nicht der Auslöser war, dass ihr Sohn jetzt hier ist: "Mein Mann und meine Tochter waren bereits im Judo vor Corona. Und es ist auch ganz klar, dass alle weiteren Mitglieder, die vom Alter her so nachkommen, eben auch zum Judo gehen." Der Gutschein sei ein Zuckerl gewesen.

So sieht es auch Susanne Süß, erste Vorsitzende des TSV Ottobrunn. 96 Eltern hätten den Gutschein im Verein bei der Neuanmeldung eingelöst: neben Judo auch beim Fechten, Fußball oder Turnen.

Vorsitzende: Verein wird gerade überrannt

Die Zahl der Grundschulkinder stieg beim Ottobrunner Verein aber um weit mehr - allein im ersten Halbjahr dieses Jahres um 190. Susanne Süß erzählt, dass der Verein gerade von Kindern überrannt werde. Beim Judo hätten sie sogar schon eine zweite Anfänger-Gruppe eröffnet. All das bringe neue Herausforderungen, sagt die Vorsitzende: "Wir brauchen die Hallen, wir brauchen die Übungsleiter. Und wir haben festgestellt, jetzt die Übungsleiter zu finden, die wir während Corona verloren haben, weil sie halt einfach was anderes gemacht haben, das ist jetzt die Hauptschwierigkeit, die die Vereine haben."

Trainer gesucht

Um diesen Mangel weiß auch der Bayerische Landessportverband. Trotzdem überwiegt bei Präsident Jörg Ammon erstmal die Erleichterung, dass wieder viele Grundschulkinder in die Vereine kommen. "Wir haben jetzt etwa knapp etwa 150.000 Kinder, die in dieser Altersklasse in der Grundschule den Weg in die bayerischen Sportvereine gefunden haben", sagt er. "Davon haben ungefähr 20 Prozent das Gutscheinprogramm auch genutzt. Und es freut uns natürlich sehr, dass das Gutscheinprogramm so ein durchschlagender Erfolg ist."

Denn insgesamt sind damit sogar 26.000 Grundschulkinder mehr in bayerischen Sportvereinen angemeldet als im Schuljahr vor Corona. Beim TSV Ottobrunn hoffen jetzt alle, dass sich auch wieder mehr ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer für den Verein begeistern - und sich die Eltern engagieren.