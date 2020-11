Zuwachs für die Flotte auf dem Starnberger See

Mehr Platz auch für Fahrräder

Der Geschäftsführer der Seenschifffahrt, Michael Grießer, freut sich auf den Neuzugang. Mit Platz für 300 Passagiere, viel Außenfläche, Fahrrad-Stellplätzen und behindertengerechtem Aufzug sei das neues Schiff bestens ausgestattet für die neue Saison ab April 2021. Bis dahin läuft noch die Suche nach einem Namen, denn traditionell wird das Schiff nach einem Ort am Starnberger See benannt. Derzeit im Rennen: Münsing, Possenhofen, Berg und Tutzing.

Größtes Schiff mit Elektroantrieb in Deutschland

Es sei das größte Elektro-Seenschiff Deutschlands, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) . "Das neue Schiff setzt ein großartiges Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz: als erstes Schiff dieser Größe wird es 100 Prozent elektrisch und mit Ökostrom angetrieben." Die Energieversorgung des Schiffes erfolge über ein Batteriesystem mit einer Leistung von rund 1600 kWh, das vollständig mit Ökostrom geladen werde. Die Bayerische Seenschifffahrt habe mit ihren Elektromotorbooten am Königssee bereits über 100 Jahre Erfahrung mit elektrischen Antrieben - mit dem neuen Schiff auf dem Starnberger See beschreite sie dennoch Neuland: Es ist deutlich größer, hat mehr Decks und einen Aufzug.

Name erst bei der Schiffstaufe

Das Schiff wird derzeit in der schifffahrtseigenen Werft am Starnberger See fertiggestellt. Zur nächsten Saison soll es erstmals in See stechen. Provisorisch heißt das neue Schiff " MS 2020". Der Name wird traditionell erst zur Schiffstaufe bekannt gegeben.

