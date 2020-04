Zu viele Kunden: Polizei räumt Lebensmittelgeschäft

Die Coronapandemie hält die Polizei weiter auf Trab. Zwischen Samstag sechs Uhr und Sonntag sechs Uhr führte die Polizei in der Stadt und im Landkreis München über 6.400 Kontrollen durch, um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Verordnungen zu überprüfen. Dabei wurden 303 Verstöße angezeigt, von denen 291 die Ausgangsbeschränkung betrafen.

Zu viele Kunden im Geschäft

Am Samstagmittag musste die Polizei sogar vorübergehend ein Lebensmittelgeschäft in Berg am Laim räumen. Rund 70 Personen warteten vor dem Laden und drängten auch ohne Wahrung des Sicherheitsabstandes in den Laden. In dem Geschäft selbst waren noch einmal rund 110 Personen, sodass sich die Polizei gezwungen sah, das Geschäft zu räumen. Der 22-jährige Geschäftsführer wurde nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Erdinger Polizei hat es nur mit "angeblichen" Verstößen zu tun

Von Ostersamstag bis Ostersonntag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Erding eine Vielzahl an Einsätzen im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung abarbeiten. Bis auf eine Ausnahme mussten die Beamten nicht eingreifen, da es sich um Berechtigte handelte, die nicht gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen hatten.