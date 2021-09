Zuversicht vor dem Schulstart – doch Kinderärzte warnen

Gut eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres zeigt sich der Direktor des Schulamts für Memmingen und das Unterallgäu, Bertram Hörtensteiner, optimistisch, dass man von größeren Corona-Ausbrüchen verschont bleiben werde. Er gehe zwar davon aus, dass man "ein Infektionsgeschehen an einzelnen Standorten" haben werde, dass aber Maßnahmen wie Maske tragen und engmaschiges Testen dieses in Grenzen halten werden, sagte er dem BR.

Priorität vor einem 100-prozentigen Infektionsschutz müsse der Präsenzunterricht haben. Der "direkte Bezug" zu den Kindern sei unersetzlich, nicht nur was die Vermittlung von Fachwissen im Unterricht, sondern auch dessen "erzieherische Wirksamkeit" angehe, so Hörtensteiner.

Kinderärzte warnen vor gesundheitlichen und psychischen Folgen

Auch Dr. Dominik Ewald vom bayerischen Landesverband der Kinder- und Jugendärzte hat sich im Gespräch mit dem BR dafür ausgesprochen, die Schulen zu öffnen. Die psychischen Folgen von Lockdown und Distanzunterricht für Kinder seien nicht zu unterschätzen. Daher sei es vertretbar, das Risiko einzugehen, dass Kinder sich in der Schule infizieren – zumal diese in aller Regel nicht schwer erkrankten. Am Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo es nach dem Schulbeginn im August zu sehr hohen 7-Tage-Inzidenzen von mehreren Hundert bei den unter 10- bis 14-Jährigen gekommen ist, sehe man, dass es gleichzeitig "kaum eine Hospitalisierung" in dieser Altersgruppe gebe.

Fatigue-Syndrom bei "fünf bis zehn Prozent" der Kinder

Zwar sehe man anhand unterschiedlicher Studien, dass es bei "fünf bis zehn Prozent" der positiv auf das Coronavirus getesteten Kinder zu Folgeschäden wie einem Fatigue-Syndrom komme. Jedoch lasse sich aufgrund der Datenlage heute noch nicht genau sagen, ob dies eine Folge der Infektion oder der sozialen Isolation sei. Wichtig sei daher nun "die Solidarität der Erwachsenen" mit den Kindern, indem sie sich impfen ließen. Dies trage dazu bei, Übertragungen des Virus auf Kinder zu verringern und damit gesundheitliche Schäden möglichst gering und die Schulen möglichst offenzuhalten.

Elternvertreterin sieht Schäden durch Schulschließungen

Auch Henrike Päde, stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Landeselternverbands, will die Schulen nach langen Phasen von Distanz- und Wechselunterricht so lange und so weit wie möglich offenhalten. Durch die langen Schulschließungen seien "viele Schäden entstanden" bei Kindern vor allem aus sozial schwachen Familien oder Familien, in denen "die Eltern schlecht Deutsch sprechen". Ihnen fehlten oft soziale Kontakte und auch "die Aufsicht durch die Schule". Wichtiger als jede Infektion zu vermeiden, sei es aus ihrer Sicht, "dass die Kinder jetzt in der Schule sind".

Sollten wegen sehr hoher Infektionszahlen erneut Schulen geschlossen werden müssen, sieht die Elternvertreterin Bedarf, bei den gesetzlich zugesicherten Betreuungstagen mit Anspruch auf bis zu 90 Prozent des entfallenen Netto-Arbeitslohns für die Eltern noch einmal nachzulegen. Bei manchen Eltern seien die 60 Tage pro Kind bereits aufgebraucht. Es könne weiteren Bedarf geben, wenn ein Kind in Quarantäne müsse oder die Schule erneut geschlossen werde.

"Da hätten wir uns mehr gewünscht"

Was die Ausstattung der Klassenzimmer mit Luftfiltern angehe, habe man wertvolle Zeit verstreichen lassen, so Päde weiter: "Da hätten wir uns mehr gewünscht". Es sei "kümmerlich", dass bis zuletzt nur zehn Prozent der staatlich bereitgestellten Fördergelder für Luftreiniger abgerufen worden seien. Hier hätte man deutlich mehr erreichen können. Etwa hätte der Freistaat die Kosten für die Geräte vollumfänglich und nicht nur anteilig tragen können – was viele Kommunen und Landkreise von einer Anschaffung abgehalten habe.

Bertram Hörtensteiner vom Schulamt in Mindelheim sieht seine Schulen dagegen hinsichtlich der Luftfilter "gut aufgestellt". Zumindest die allermeisten Klassenzimmer, die sich nicht gut belüften ließen, seien mit entsprechenden Geräten ausgerüstet. Er gehe "mit einem guten Gefühl ins neue Schuljahr".