Zuversicht bei Jobbörse für Augsburger Fujitsu-Mitarbeiter

Rund 1.500 Mitarbeiter waren letztes Jahr von der Nachricht überrascht worden, dass Fujitsu sein Werk in Augsburg bis Ende 2020 schließen wird. Inzwischen haben sich Geschäftsführung und Gewerkschaft auf einen Fahrplan für die Schließung geeinigt. Für die Mitarbeiter gab es nun eine Jobbörse mit Unternehmen, die nach Fachkräften suchen.

90 Firmen aus Schwaben präsentierten sich den Mitarbeitern

Organisiert wurde die Jobbörse in Kooperation mit dem Fujitsu-Betriebsrat und der Allianz für Arbeit, einem Zusammenschluss der Stadt Augsburg mit Gewerkschaft, Industrieverbänden und der Arbeitsagentur. An die 90 Firmen aus ganz Schwaben präsentierten sich auf dem Firmengelände, von der Molkerei bis zum Maschinenbauer.

1.000 Fujitsu-Mitarbeiter suchen noch nach einem Job

Doch trotz des großen Angebots gingen nicht alle Mitarbeiter mit Zuversicht auf die Jobbörse. Die 58-jährige Cosima Cavallo hadert noch mit dem Ende ihres Jobs bei Fujitsu. 31 Jahre lang arbeitete sie gerne bei dem Computerhersteller und dachte, sie bleibe bei Fujitsu bis zur Rente. Nun muss sie nochmal neu anfangen. So wie rund 1.000 Fujitsu-Mitarbeiter, die aktuell noch einen neuen Arbeitsplatz suchen. Rund 350 Männer und Frauen können innerhalb von Fujitsu weiterarbeiten, 150 gehen in den Vorruhestand.

Unternehmen suchen erfahrene Mitarbeiter in Augsburg

Viele der verbleibenden Mitarbeiter würden gerne in ähnlichen Berufen bleiben. Cosima Cavallo bleibt mit ihrer Kollegin Petra Buchschuster deshalb auch beim Stand eines Smartphone-Herstellers, der Mitarbeiter für eine neue Niederlassung im oberbayerischen Weilheim sucht, stehen. Das Unternehmen baut in Weilheim eine neue Produktion auf und hofft, in Augsburg erfahrene Mitarbeiter zu finden, so Thomas Lange, Sprecher des Unternehmens.

Positive Resonanz für Fujitsu-Mitarbeiter

Auch an anderen Ständen herrscht großer Andrang und es gibt viel positive Resonanz für die Fujitsu-Mitarbeiter. Der Augsburger Standortleiter Uwe Romppel freut sich deshalb auch, dass der Aktionstag von den Unternehmen und den Mitarbeitern so gut angenommen wird und fast 90 Firmen vertreten sind.

Mitarbeiter gehen mit Stellenangeboten nachhause

Auch Cosima Cavallo geht am Ende mit einem positiven Gefühl nachhause. Sie hat erfahren, dass ihr Typ und ihr Können noch gefragt sind. Noch einmal von vorne anzufangen und etwas Neues zu lernen – nach diesem Tag kann sie es sich vorstellen.