Zustimmung und deutliche Kritik zum Würzburger Brückenschoppen

Dicht an dicht gedrängt, so geht üblicherweise beim Würzburger Brückenschoppen zu. Für mehrere Wochen stand der Brückenschoppen nach Beginn der Corona-Pandemie still. Nun darf er unter Auflagen wieder stattfinden. Mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln gehen die Meinungen dazu auseinander.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Bayern finden Sie hier.

Deutliche Kritik am Würzburger Brückenschoppen

Viele Nutzer in den sozialen Netzwerken kritisieren zum Beispiel, dass der Mindestabstand beim Start des am Vatertag nicht eingehalten worden sein soll. Viele Menschen seien dicht an dicht gestanden. Dieser Kritik schließen sich auch die fränkischen Fastnachtsstars Sebastian Reich aus Unterfranken und Volker Heißmann aus Mittelfranken an: "Wir dürfen nicht Theater spielen aber der Brückenschoppen in Würzburg wird genehmigt. Wo ist denn da der Abstand?", schreibt Volker Heißmann auf Facebook.