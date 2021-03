Zusmarshausen: Eltern kämpfen gegen höhere Kita-Gebühren

Rund 260 Kinder sind in den Kindertageseinrichtungen in Zusmarshausen untergebracht, in Kinderkrippen und Kindergärten. Das neueste Haus ist erst vor anderthalb Jahren eröffnet worden und hat die Gemeinde 6 Millionen Euro gekostet. Eine Gebührenerhöhung will ein Großteil der Eltern allerdings nicht hinnehmen. Mit einer Online-Petition machen die Eltern Druck auf Gemeinderat und Bürgermeister.

Streit um höhere Gebühren: "Nicht so viel und nicht so bald!"

"Die Eltern sind sauer", sagt Stefanie Schatzinger, weil die drohende Gebührenerhöhung "aus dem Nichts gekommen" sei. Und dann auch noch zum 1. April, "das geht gar nicht". Die Elternbeiräte fordern eine moderate Erhöhung, und das erst zum September.

Schließlich seien auch in Zusmarshausen Beschäftigte in Kurzarbeit, würden weniger verdienen in der Corona-Krise. Manche hätten sich auf einen Haus-Bau eingelassen, da seien höhere Kita-Gebühren eine unzumutbare Belastung.

Bürgermeister von Zusmarshausen rechnet den Eltern vor

Bernhard Uhl, der Erste Bürgermeister der Marktgemeinde, hält dagegen: Seitdem der Freistaat 100 Euro für jedes Kindergarten-Kind zuschießt hätten die Eltern gar nichts mehr bezahlt. Auf dem Papier standen - je nach Buchungszeit - monatliche Sätze zwischen 78 und 102 Euro. Die will die Gemeinde auf 150 bis 210 Euro im Monat hochsetzen. Unter dem Strich müssten die Eltern davon zwischen 50 und 110 Euro tragen. Ein Teil der Auseinandersetzung dreht sich nun um die Frage, ob man von einer Verdoppelung der Elternbeiträge sprechen kann.

Bürgermeister Uhl, als CSU-Kandidat im vergangenen Jahr im Amt bestätigt, verweist auf einen Einbruch der Gewerbesteuer-Einnahmen. Für den anstehenden Haushaltsbeschluss kämen alle Ausgaben auf den Prüfstand, auch die Zuschüsse für die Vereine in Zusmarshausen. Gleichzeitig müssten die Einnahmen überprüft werden - und da sei der Blick auf die Kita-Gebühren gefallen, die zuletzt 2012 erhöht wurden.

Online-Petition setzt Gemeinde Zusmarshausen unter Druck

Dass der Widerstand gegen die bisher diskutierte Erhöhung recht breit ist, ist dem Bürgermeister über Online-Petitionen verdeutlicht worden: "Der Kindergarten muss bezahlbar bleiben!" ist eine davon überschrieben. Rund 350 Nutzer haben diese Petition bisher unterstützt. Auch bei den Elternbeiträgen für die Krippe und die Mittagsbetreuung fordern Eltern-Vertreter mehr Vorlauf und mehr Maß bei der Erhöhung.

"Man muss ja schließlich kalkulieren können", sagt Denise Rath. Die Unterstützung durch den Freistaat habe viele spürbar entlastet. Einige würden fürchten, nun wieder "jeden Cent umdrehen" zu müssen.

Eltern und Rathaus suchen nach Kompromissen

Der Zusmarshauser Bürgermeister Uhl will nun aber "nicht mit eiserner Hand" Gebühren durchsetzen, mit denen am Ende "keiner glücklich wäre". Auch die Eltern hoffen auf einen Kompromiss. Dass die Finanzen der Marktgemeinde angespannt sind, wird Thema auf einer Bürgerversammlung sein. Eine Woche später soll der Gemeinderat die Gebührensatzung verabschieden. Erst dann kann der Haushalt aufgestellt werden.

Die Erfahrung mit einer Online-Petition war für den Bürgermeister eine Premiere. Die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen, erscheint ihm nur folgerichtig. Insofern haben die Kita-Eltern in Zusmarshausen gezeigt, dass Beteiligung und auch Protest sich vom Corona-Virus nicht ausbremsen lassen müssen.