Zuschüsse für Tierauffangstation in Wallersdorf gefordert

Bereits vor zwei Jahren hatte die Tierauffangstation in dem Ortsteil von Ansbach den Freistaat um finanzielle Unterstützung gebeten. Doch der Umweltausschuss lehnte damals den Antrag ab. Die Schäden an der Anlage, insbesondere am Haupthaus, sind inzwischen jedoch so gravierend, dass akuter Handlungsbedarf besteht.

Schlechter Zustand - keine Besucher

Das Gebäude sei in einem so desolaten Zustand, dass es möglicherweise sogar sinnvoller wäre, über einen Umzug nachzudenken, so der Vereinsvorstand Hannes Hüttinger. Die Lage des Raubtierasyls mitten in einem Wohngebiet sorge insbesondere an den Besuchstagen jeden ersten Sonntag im Monat für Probleme, weil Parkplätze fehlen. Ein Neubau schaffe die Möglichkeit, ein Café, Seminarräume und vielleicht sogar Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. Dadurch würden sich zusätzliche Einnahmequellen ergeben und das Raubtierasyl an Attraktivität gewinnen.

Politiker unterstützen Pläne

Dass die Einrichtung langfristig erhalten bleiben soll, befürworteten parteiübergreifend alle Politiker. Das Raubtierasyl sei durch seine Einzigartigkeit in Bayern eine Attraktion, die auch Menschen aus anderen Regionen nach Ansbach brächte, hieß es bei einem Ortstermin. Vor allem aber für die Tiere sei es wichtig, die Auffangstation zu erhalten, so Ansbachs Oberbürgermeisterin Carda Seidel (parteilos). Die Stadt sei bereit, den Verein bei der Suche nach einem neuen Grundstück zu unterstützen, finanziell sei aber der Freistaat gefordert.

Freistaat nutzt selbst Tierauffangstation

Immerhin würden hier auch Tiere aus illegaler privater Haltung aufgenommen, die von den Behörden beschlagnahmt worden seien. Die Landtagsabgeordneten Martin Stümpfig (Die Grünen), Dr. Peter Bauer (Freie Wähler) und Andreas Schalk (CSU) wollen sich um Zuschüsse bemühen und entsprechende Anträge einreichen, damit sich Bayern an den laufenden Kosten der Einrichtung beteiligt.

Reptilienauffangstation Freising erhält bereits Zuschüsse

Das Bayerische Umweltministerium fördere den Neubau der Reptilienauffangstation im Landkreis Freising, dann müsse das analog auch für das Raubtier- und Exotenasyl in Ansbach gelten, so Martin Stümpfig. Andreas Schalk hält es jedoch für wichtig, weitere Projektpartner wie zum Beispiel andere Tierschutzorganisationen mit ins Boot zu holen und noch mehr Sponsoren zu gewinnen. Denn der Freistaat könne nicht allein die Hauptlast tragen.

Der breite Zuspruch stimmt Vorstand Hannes Hüttinger optimistisch: "Wir müssen nun die Kosten genau kalkulieren, Planungen angehen, Sponsoren suchen und mit gutem Mut in die Zukunft blicken. Ich sehe durchaus Chancen, das auch zu verwirklichen", so Hüttinger.